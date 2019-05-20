  • В Ботаническом саду МГУ появился альпийский бельведер
    Фото: Аптекарский огород
  • В Ботаническом саду МГУ появился альпийский бельведер
    Фото: Аптекарский огород
Жизнь планеты

В Ботаническом саду МГУ появился альпийский бельведер

Открытие уже в среду, 22 мая.
Аптекарский огород
20 мая 2019 в 14:38
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Бельведер – это постройка на холме или другом возвышении, с которой открывается эффектный угол обзора на тот или иной объект. В «Аптекарском огороде» 6-метровый холм появился на концертно-выставочном поле на пересечении двух планировочных осей: старинной Срединной аллеи исторического дендрария и проезда в Грохольский переулок. На его плоскую вершину взбираются две спиральные дорожки, а на вершине располагается смотровая площадка с парапетом — собственно бельведер. Отсюда всё поле — как на ладони.

Склоны холма покрыты пестрым ковром растений альпийских горных лугов — в основном, из европейских горных систем. Вместо традиционного альпинария с камнями — луговые квази-природные сообщества.

Благодаря углу склона, солнечный свет падает на южную и западную стороны холма под более отвесным углом, что лучше для растений, приспособленных к мощной освещенности высокогорий.

На создание альпийского бельведера у Ботанического сада МГУ и помогавшей им Clarins Group ушло около двух лет.

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