  • На работу за четыре часа: безумные поездки Энди Росса
  • На работу за четыре часа: безумные поездки Энди Росса
Жизнь планеты

На работу за четыре часа: безумные поездки Энди Росса

Энди Росс работает в Сан-Франциско — в 200 километрах от дома.
Фото: Кэролин Дрейк
20 мая 2019 в 14:11
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Четыре дня в неделю Энди Росс ездит из Оберна, штат Калифорния, на работу в Сан-Франциско. 200-километровый путь Энди преодолевает на машине, поезде и двух автобусах. Дорога туда-обратно занимает чуть больше восьми часов, из дому он выходит в 6 ут-ра. К 10:00 Энди добирается до офиса, но работать начинает еще в пути, включает ноутбук. Со службы он уходит в 16:00, а домой приезжает около 20:00.

Чтобы посмотреть привычный маршрут Энди, листайте галерею: 

  • 16:00
    Финансовый округ Сан-Франциско.
  • 16:10
    Посадка в автобус №6640 компании «Амтрак», идущий по скоростной дороге.
  • 16:15
    В автобусе.
  • 16:20
    Выход из автобуса.
  • 16:50
    Железнодорожный вокзал «Эмеривилль».
  • 17:00
    Посадка на поезд №540 компании «Амтрак».
  • 18:46,
    На пути к автобусу в Оберне.
  • 18:50
    Посадка в скоростной автобус №3640 компании «Амтрак».
  • 19:00
    В автобусе.
  • 19:50
    Пешком до парковки в Оберне.
  • 19:55
    На собственном автомобиле до дома.
  • 20:05
    Прибытие домой.

«Суперпассажиром» Энди стал восемь лет назад, когда уволился из технологической компании и устроился на работу в банк – став одним из 105 тысяч человек, которые тратят на поездку до работы в калифорнийской Области залива более полутора часов. Энди с женой решили не перезжать из Оберне в Сан-Франциско, поскольку цены на жилье там значительно выше: стоимость среднего дома составляет 1,4 миллиона долларов – втрое дороже, чем в Оберне. «Мне нравится моя работа, поэтому я и совершаю эти безумные поездки, – признается Энди. – Таких пассажиров, как я, за последние десять лет стало намного больше».

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*Население более 2 млн человек. Источник: Бюро переписей США. 

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№188, май 2019).
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