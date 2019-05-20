На работу за четыре часа: безумные поездки Энди Росса
Четыре дня в неделю Энди Росс ездит из Оберна, штат Калифорния, на работу в Сан-Франциско. 200-километровый путь Энди преодолевает на машине, поезде и двух автобусах. Дорога туда-обратно занимает чуть больше восьми часов, из дому он выходит в 6 ут-ра. К 10:00 Энди добирается до офиса, но работать начинает еще в пути, включает ноутбук. Со службы он уходит в 16:00, а домой приезжает около 20:00.
Чтобы посмотреть привычный маршрут Энди, листайте галерею:
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16:00Финансовый округ Сан-Франциско.
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16:10Посадка в автобус №6640 компании «Амтрак», идущий по скоростной дороге.
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16:15В автобусе.
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16:20Выход из автобуса.
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16:50Железнодорожный вокзал «Эмеривилль».
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17:00Посадка на поезд №540 компании «Амтрак».
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18:46,На пути к автобусу в Оберне.
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18:50Посадка в скоростной автобус №3640 компании «Амтрак».
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19:00В автобусе.
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19:50Пешком до парковки в Оберне.
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19:55На собственном автомобиле до дома.
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20:05Прибытие домой.
«Суперпассажиром» Энди стал восемь лет назад, когда уволился из технологической компании и устроился на работу в банк – став одним из 105 тысяч человек, которые тратят на поездку до работы в калифорнийской Области залива более полутора часов. Энди с женой решили не перезжать из Оберне в Сан-Франциско, поскольку цены на жилье там значительно выше: стоимость среднего дома составляет 1,4 миллиона долларов – втрое дороже, чем в Оберне. «Мне нравится моя работа, поэтому я и совершаю эти безумные поездки, – признается Энди. – Таких пассажиров, как я, за последние десять лет стало намного больше».
*Население более 2 млн человек. Источник: Бюро переписей США.