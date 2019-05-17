В Швейцарии гуляет туристическая группа из 12 тысяч китайцев. Это рекорд всех времен!
В ходе тура по Швейцарии китайцев ждет поездка на Рейнский водопад (самый крупный равнинный водопад Европы), к горе Титлис, а также шопинг-туры в Люцерне, Базеле и Цюрихе.
Из-за небывалых размеров группы ее придется разделить на три части – по четыре тысячи в каждой. Каждая часть будет посещать те или иные пункты турпрограммы по очереди. Сообщается, что представители офиса по туризму Люцерна уже обратились к властям с просьбой о помощи в распределении людского потока по улицам города.
Туристические поездки такого рода относятся к категории MICE (деловой туризм). Обычно подобные группы состоят из 25-80 человек, а до швейцарского вояжа сотрудников Jeunesse Global рекорд принадлежал выезду, организованному индийскому подразделению компании Amway. В 2011 году в Швейцарию отправились 3,5 тысячи сотрудников холдинга.
Ожидается, что визит китайской группы принесет в швейцарскую казну порядка 14 миллионов франков ($13,85 млн).