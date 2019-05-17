  • В Швейцарии гуляет туристическая группа из 12 тысяч китайцев. Это рекорд всех времен!
    Люцерн — один из городов, который примет рекордную группу MICE-туристов из Китая Фото: Pixabay
  • В Швейцарии гуляет туристическая группа из 12 тысяч китайцев. Это рекорд всех времен!
    Рейнский водопад — одна из главных достопримечательностей, которые предстоит увидеть китайским туристам Фото: Pixabay
Жизнь планеты

В Швейцарии гуляет туристическая группа из 12 тысяч китайцев. Это рекорд всех времен!

Предыдущий рекорд, установленный в 2011 году, перекрыт втрое!
National Geographic Россия
17 мая 2019 в 20:32
Группа из 12 тысяч китайских туристов прибыла в Швейцарию 14 мая, сообщает Swiss Info. Все они являются сотрудниками американской компании Jeunesse Global, которая таким образом решила поощрить свой китайский персонал за хорошую работу.

В ходе тура по Швейцарии китайцев ждет поездка на Рейнский водопад (самый крупный равнинный водопад Европы), к горе Титлис, а также шопинг-туры в Люцерне, Базеле и Цюрихе.

Из-за небывалых размеров группы ее придется разделить на три части – по четыре тысячи в каждой. Каждая часть будет посещать те или иные пункты турпрограммы по очереди. Сообщается, что представители офиса по туризму Люцерна уже обратились к властям с просьбой о помощи в распределении людского потока по улицам города.

Туристические поездки такого рода относятся к категории MICE (деловой туризм). Обычно подобные группы состоят из 25-80 человек, а до швейцарского вояжа сотрудников Jeunesse Global рекорд принадлежал выезду, организованному индийскому подразделению компании Amway. В 2011 году в Швейцарию отправились 3,5 тысячи сотрудников холдинга.

Ожидается, что визит китайской группы принесет в швейцарскую казну порядка 14 миллионов франков ($13,85 млн).



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