  • 5 неожиданных источников микробов
    Лобовое стекло автомобиля — один из главных рассадников заразы Фото: Pixabay
  • 5 неожиданных источников микробов
    Новая одежда не так чиста и безобидна, как вам кажется Фото: Pixabay
  • 5 неожиданных источников микробов
    Не забывайте ежедневно выливать раствор из футляра и промывать его горячей водой Фото: Wikimedia Commons
Жизнь планеты

5 неожиданных источников микробов

Каждый, кто хоть раз видел рекламу мыла, знает, что бактерии окружают нас со всех сторон. Полотенце, спортивная сумка, офисная кружка, пульт от телевизора — все эти предметы кишат микробами, и это известный факт. Однако то, что мы считаем чистым, тоже может оказаться средой для размножения вредоносных микробов. Дополняем список всем известных рассадников заразы новыми элементами.
Men’s Health
19 мая 2019 в 12:08
1. Постиранное нижнее белье 
Как показало исследование, проведенное профессором микробиологии Чарльзом Герба из университета Аризоны, после стирки трусов в стиральной машине остается кишечная палочка, которая с большой вероятностью попадет на следующую партию одежды. Что делать Более дорогой стиральный порошок в данной ситуации не спасет. Чтобы убить бактерии, рекомендуется выставить температуру стирки на 60-65°С: при ней их гибель наступает через 15 минут. Впрочем, при 100°С она наступит мгновенно, так что стирка или кипячение — выбирать вам. 

2. Лобовое стекло автомобиля 
Грязное стекло может стать причиной аварии, но и чистое, как выяснилось, тоже угрожает нашему здоровью. Ученые из Университета Аризоны обнаружили: в бачке стеклоомывателя могут содержаться легионеллы – бактерии, вызывающие пневмонию и понтиакскую лихорадку. Конечно, эти бактерии в основном действуют на стариков и людей с ослабленным иммунитетом, но лучше не рисковать. Что делать Использовать жидкость для стеклоомывателя на спирту даже в теплое время года. 

3. Новая одежда 
Глава кафедры микробиологии и иммунологии Нью-Йоркского университета Филип Тьерно протестировал новую одежду из магазинов и обнаружил там бактерии, живущие на коже, в фекалиях и выделениях из дыхательной системы. Что делать Всегда стирать новую одежду перед первым использованием и мыть руки после похода по магазинам. 

4. Приборная панель автомобиля 
Когда вышеупомянутый профессор Герба протестировал 100 машин, он обнаружил, что самое грязное место в салоне — это приборная панель. На ней оседают микроорганизмы, поступающие внутрь автомобиля через систему кондиционирования. А тепло от солнца способствует их быстрому размножению. Что делать Раз в неделю протирать панель дезинфицирующим средством. 

5. Футляр для контактных линз
Проведенное в Китае исследование показало, что 34% футляров для контактных линз содержат бактерии серратия и золотистый стафилококк, которые могут вызывать кератит — инфекционное заболевание глаз, разрушающее роговицу и в редких случаях вызывающее слепоту. Что делать Ежедневно выливать раствор из футляра и промывать его горячей водой. Менять футляр каждые три месяца, а раствор – каждые два, поскольку за это время он теряет антибактериальные свойства.

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