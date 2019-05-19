496
0
5 неожиданных источников микробов
Каждый, кто хоть раз видел рекламу мыла, знает, что бактерии окружают нас со всех сторон. Полотенце, спортивная сумка, офисная кружка, пульт от телевизора — все эти предметы кишат микробами, и это известный факт. Однако то, что мы считаем чистым, тоже может оказаться средой для размножения вредоносных микробов. Дополняем список всем известных рассадников заразы новыми элементами.
1. Постиранное нижнее белье
Как показало исследование, проведенное профессором микробиологии Чарльзом Герба из университета Аризоны, после стирки трусов в стиральной машине остается кишечная палочка, которая с большой вероятностью попадет на следующую партию одежды. Что делать Более дорогой стиральный порошок в данной ситуации не спасет. Чтобы убить бактерии, рекомендуется выставить температуру стирки на 60-65°С: при ней их гибель наступает через 15 минут. Впрочем, при 100°С она наступит мгновенно, так что стирка или кипячение — выбирать вам.
2. Лобовое стекло автомобиля
Грязное стекло может стать причиной аварии, но и чистое, как выяснилось, тоже угрожает нашему здоровью. Ученые из Университета Аризоны обнаружили: в бачке стеклоомывателя могут содержаться легионеллы – бактерии, вызывающие пневмонию и понтиакскую лихорадку. Конечно, эти бактерии в основном действуют на стариков и людей с ослабленным иммунитетом, но лучше не рисковать. Что делать Использовать жидкость для стеклоомывателя на спирту даже в теплое время года.
3. Новая одежда
Глава кафедры микробиологии и иммунологии Нью-Йоркского университета Филип Тьерно протестировал новую одежду из магазинов и обнаружил там бактерии, живущие на коже, в фекалиях и выделениях из дыхательной системы. Что делать Всегда стирать новую одежду перед первым использованием и мыть руки после похода по магазинам.
4. Приборная панель автомобиля
Когда вышеупомянутый профессор Герба протестировал 100 машин, он обнаружил, что самое грязное место в салоне — это приборная панель. На ней оседают микроорганизмы, поступающие внутрь автомобиля через систему кондиционирования. А тепло от солнца способствует их быстрому размножению. Что делать Раз в неделю протирать панель дезинфицирующим средством.
5. Футляр для контактных линз
Проведенное в Китае исследование показало, что 34% футляров для контактных линз содержат бактерии серратия и золотистый стафилококк, которые могут вызывать кератит — инфекционное заболевание глаз, разрушающее роговицу и в редких случаях вызывающее слепоту. Что делать Ежедневно выливать раствор из футляра и промывать его горячей водой. Менять футляр каждые три месяца, а раствор – каждые два, поскольку за это время он теряет антибактериальные свойства.
Как показало исследование, проведенное профессором микробиологии Чарльзом Герба из университета Аризоны, после стирки трусов в стиральной машине остается кишечная палочка, которая с большой вероятностью попадет на следующую партию одежды. Что делать Более дорогой стиральный порошок в данной ситуации не спасет. Чтобы убить бактерии, рекомендуется выставить температуру стирки на 60-65°С: при ней их гибель наступает через 15 минут. Впрочем, при 100°С она наступит мгновенно, так что стирка или кипячение — выбирать вам.
2. Лобовое стекло автомобиля
Грязное стекло может стать причиной аварии, но и чистое, как выяснилось, тоже угрожает нашему здоровью. Ученые из Университета Аризоны обнаружили: в бачке стеклоомывателя могут содержаться легионеллы – бактерии, вызывающие пневмонию и понтиакскую лихорадку. Конечно, эти бактерии в основном действуют на стариков и людей с ослабленным иммунитетом, но лучше не рисковать. Что делать Использовать жидкость для стеклоомывателя на спирту даже в теплое время года.
3. Новая одежда
Глава кафедры микробиологии и иммунологии Нью-Йоркского университета Филип Тьерно протестировал новую одежду из магазинов и обнаружил там бактерии, живущие на коже, в фекалиях и выделениях из дыхательной системы. Что делать Всегда стирать новую одежду перед первым использованием и мыть руки после похода по магазинам.
4. Приборная панель автомобиля
Когда вышеупомянутый профессор Герба протестировал 100 машин, он обнаружил, что самое грязное место в салоне — это приборная панель. На ней оседают микроорганизмы, поступающие внутрь автомобиля через систему кондиционирования. А тепло от солнца способствует их быстрому размножению. Что делать Раз в неделю протирать панель дезинфицирующим средством.
5. Футляр для контактных линз
Проведенное в Китае исследование показало, что 34% футляров для контактных линз содержат бактерии серратия и золотистый стафилококк, которые могут вызывать кератит — инфекционное заболевание глаз, разрушающее роговицу и в редких случаях вызывающее слепоту. Что делать Ежедневно выливать раствор из футляра и промывать его горячей водой. Менять футляр каждые три месяца, а раствор – каждые два, поскольку за это время он теряет антибактериальные свойства.