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Самый дорогой кролик
Знаменитая скульптура «Кролик», выполненная Джеффом Кунсом, продана за рекордную сумму на главном аукционе мира.
National Geographic Россия
16 мая 2019 в 18:15
Впервые 104-сантиметровый арт-объект из нержавеющей стали был продемонстрирован публике в 1986 году в галерее Илеаны Соннабенд в Нью-Йорке. Разброс мнений оказался максимально широким – кролика называли милым и зловещим, завораживающим и невыразительным, импозантным и бросающим в дрожь, а кто-то даже разглядел в нем сексуальный подтекст.
16 мая 2019 года «Кролик» был продан на нью-йоркском аукционе Christie's за $91 075 000. Это рекордная сумма, выплаченная за объект искусства, созданный еще живущим художником/скульптором. Предыдущий рекорд принадлежал картине британца Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», проданной в ноябре 2018 года за $90,3.
Как сообщает The New York Times, покупателем стал арт-дилер Роберт И. Мнучин, отец нынешнего министра финансов США Стивена Мнучина.
Watch the moment Jeff Koons’s ‘Rabbit’ sets a new #WorldAuctionRecord for a work by a living artist. https://t.co/3ZWvCzUDAN pic.twitter.com/ToKxCpzUK6— Christie's (@ChristiesInc) May 16, 2019