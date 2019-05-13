  • Мост из гигантских рук: новая достопримечательность Венеции
    Фото: David M. Benett
  • Мост из гигантских рук: новая достопримечательность Венеции
    Фото: David M. Benett
Жизнь планеты

Мост из гигантских рук: новая достопримечательность Венеции

Последняя работа итальянского художника и скульптора Лоренцо Куинна символизирует единство и мир на нашей планете. И призывает к нему.
National Geographic Россия
13 мая 2019 в 17:11
Новое творение Куинна – это шесть пар гигантских рук, которые словно мост нависают над венецианским Арсеналом в районе Кастелло. Высота скульптуры составила 15 метров, ширина – 20 метров.

«Каждая пара рук символизирует одну из шести общечеловеческих ценностей: дружбу – для совместного создания будущего; мудрость – для принятия взаимовыгодных решений; помощь – для укрепления долгосрочных отношений; вера – символ доверия своему сердцу; надежда – для продолжения важных начинаний; любовь – фундаментальная цель всего этого», – говорит Куинн.

Работа, в открытии которой принимали участие мэр Венеции и великий тенор Андреа Бочелли, получила название Building Bridges, что, учитывая задумку Куинна, можно перевести на русский как «Наводить мосты» – не только с географической точки зрения, но и с философской, культурной и эмоциональной.

Building Bridges не первое грандиозное творение Куинна, сына лауреата Оскара Энтони Куинна, в Венеции. Его скульптура «Поддержка» (Support) на протяжении двух лет входит в число самых фотографируемых объектов искусства в мире.

Инстаграм Лоренцо Куинна

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