«Невероятные миры Жюля Верна» в Москве
«Невероятные миры Жюля Верна» – это обучающая интерактивная выставка-приключение, на которой дети и родители совершают путешествие вокруг света, к центру Земли, на Луну и в глубины океана.
Создатели выставки придерживаются знаменитой формулы писателя: «Развлекая – обучать, обучая – развлекать», поэтому все объекты можно трогать, исследовать, взаимодействовать с ними.
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Вы сможете увидеть уникальный интерактивный макет подводной лодки «Наутилус» с мельчайшими деталями интерьеров, а также узнать, кем на самом деле был капитан Немо.
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Вас ждет белый осьминог, морские чудища и монстры, вы подержите медузу за щупальце и послушаете голос океана. Вы сможете почувствовать себя настоящим водолазом, примерив старинный водолазный шлем.
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Малыши придут в восторг от «Воображариума». Здесь они станут настоящими исследователями и смогут найти в космическом грунте лунный камешек, нарисовать песком на световом столе свою фантазию, откопать единственный в мире скелет прекрасной Русалки и поиграть внутри батискафа.
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На выставке дети в обществе индийского слона смогут поиграть на экзотических музыкальных инструментах. Специальная инсталляция позволит услышать разные города мира и совершить звуковое кругосветное путешествие.
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Загляните в фотозону с гигантскими крыльями бабочек и обитателями подводного мира, восхититесь скульптурой «водолаза-гиганта» – единственной в мире копией глубоководного скафандра 1902 года, с 20 иллюминаторами в шлеме.
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Вы увидите необычный вид транспорта – аэросани, с помощью которых Филеас Фогг выиграл знаменитое пари. Кроме этого, посетителей ожидают: гигантская надувная Луна и воздушный шар, вагон-снаряд, в котором герои писателя полетели на Луну из пушки и много других объектов и видео-инсталляций, созданных по знаменитым книгам.
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Все посетители также смогут побывать в удивительном кабинете Жюля Верна, а тем, кто любит квесты предстоит открыть капсулу времени писателя.
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Каждый посетитель сможет побывать в Кино-Лунариуме и совершить удивительный виртуальный тур по Луне. Для посетителей приготовлены уникальные коллекции: камней и минералов, а также арт-объектов объектов в стиле «стимпанк».
На территории выставки работает кафе, книжный и сувенирный магазин.
Каждый час – увлекательные экскурсии, ежедневно – квесты.
По выходным на выставке проходит уже полюбившееся цирковое стимпанк-шоу. Расписание можно узнать на сайте verneforkids.com.
Где: центр дизайна ARTPLAY, Москва, Нижняя Сыромятническая улица, 10с7, метро Курская.
Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00, до 30 июня включительно.