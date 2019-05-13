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На картину Вермеера вернется купидон
Реставраторы Дрезденской картинной галереи удалят слой ретуши с картины «Девушка, читающая письмо у открытого окна».
Анастасия Баринова
13 мая 2019 в 12:51
В 1657–1659 годах нидерландский художник Ян Вермеер написал картину «Девушка, читающая письмо у открытого окна». На протяжении последних 250 лет это произведение искусства хранится в Дрезденской картинной галерее (Галерее старых мастеров). С середины прошлого века специалисты изучают картину с применением современных технологий. В 1965 году были проанализированы образцы краски, в 1979 году проведено рентгеновское исследования, а спустя три десятилетия – инфракрасная рефлектография, микроскопическое и другие исследования.
Уже тогда было обнаружено, что на полотне присутствует еще один персонаж: купидон, разместившийся на «пустой» стене в глубине комнаты. Первоначально искусствоведы полагали, что картину закрасил сам Вермеер, но в 2017 году удалось установить, что ретуширование сделал кто-то другой и музейные специалисты решили вернуть полотну его оригинальный вид.
В эти дни реставраторы скальпелем осторожно снимают слой ретуши. На полное восстановление полотна уйдет еще не менее года, но до 16 июня картину в ее текущем состоянии можно увидеть в экспозиции Галереи.
Искусствоведы подчеркивают, насколько важно показать подлинный замысел Вермеера. «Отредактированная» картина навевала грусть: зритель сочувствовал одинокой девушке в пустой комнате. Между тем божество любви, смотрящее прямо на зрителя, приглашало к диалогу и вносило в сюжет элемент романтики.
Кроме того, возвращенный на место купидон позволяет включить картину в цикл аналогичных произведений Вермеера: он несколько раз использовал этого персонажа в других сценах.
Посмотрите, как с картин удаляют 200-летний слой лака.
Уже тогда было обнаружено, что на полотне присутствует еще один персонаж: купидон, разместившийся на «пустой» стене в глубине комнаты. Первоначально искусствоведы полагали, что картину закрасил сам Вермеер, но в 2017 году удалось установить, что ретуширование сделал кто-то другой и музейные специалисты решили вернуть полотну его оригинальный вид.
В эти дни реставраторы скальпелем осторожно снимают слой ретуши. На полное восстановление полотна уйдет еще не менее года, но до 16 июня картину в ее текущем состоянии можно увидеть в экспозиции Галереи.
Искусствоведы подчеркивают, насколько важно показать подлинный замысел Вермеера. «Отредактированная» картина навевала грусть: зритель сочувствовал одинокой девушке в пустой комнате. Между тем божество любви, смотрящее прямо на зрителя, приглашало к диалогу и вносило в сюжет элемент романтики.
Кроме того, возвращенный на место купидон позволяет включить картину в цикл аналогичных произведений Вермеера: он несколько раз использовал этого персонажа в других сценах.
Посмотрите, как с картин удаляют 200-летний слой лака.