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Лучшее предложение: в Италии распродают дома по цене 1 евро
Владельцам выдвинуто условие: они обязаны провести капитальный ремонт.
Анастасия Баринова
8 мая 2019 в 13:14
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Живописные итальянские города и деревни стремительно пустеют: старожилы умирают, а молодое поколение перебирается в мегаполисы. Для того, чтобы оживить регионы, приходящие в упадок, правительство разработало программу по привлечению новых жителей. В ее рамках оставшиеся без хозяев здания передаются всем желающим бесплатно или по символической цене.
В числе первых участников проекта оказалась сицилийская коммуна Ганджи (итал. Gangi), входящая в список самых красивых деревень страны. Стоимость недвижимости составила 1 евро, но владелец в течение ближайших лет был обязан сделать ремонт, чья стоимость может достигать 15 000 – 20 000 евро. Модернизация здания обязательна: в противном случае хозяин лишится крупного денежного залога, который он оставляет одновременно с подписанием документов.
Однако дома были выбраны неудачно: австралийская путешественница, собравшаяся поселиться в Ганджи, обнаружила, что все выставленные на продажу объекты были «невероятно ветхими», «ремонтировать там было нечего, их оставалось только снести».
В другой итальянской коммуне, Оллолаи (итал. Ollolai) на Сардинии, реализация проекта оказалась успешной. Город предложил потенциальным инвесторам 100 домов и сразу же получил 5000 предложений. Теперь ему больше нечего продавать, но положительный опыт привлек интерес Цунголи в регионе Кампанья, Самбуки на Сицилии и других населенных пунктов.
Недавно список пополнился 110 зданиями в Муссомели (итал. Mussomeli) на юге Сицилии. Он известен богатыми кулинарными традициями; здесь также есть средневековый замок и старинные храмы. Заплатив за дом 1 евро, покупатель оставляет депозит в размере 7 000 евро. На ремонт дается год, при этом власти готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. По приблизительным оценкам, модернизация обойдется в 95 евро за 1 квадратный метр, еще от 3500 до 5800 евро придется потратить на административные сборы и другие формальности.
Судя по всему, предложение нашло своего покупателя: в эти дни город готовит еще 400 объектов для продажи по тем же условиям. Кроме того, в Италии продается целый остров – но уже подороже.
В числе первых участников проекта оказалась сицилийская коммуна Ганджи (итал. Gangi), входящая в список самых красивых деревень страны. Стоимость недвижимости составила 1 евро, но владелец в течение ближайших лет был обязан сделать ремонт, чья стоимость может достигать 15 000 – 20 000 евро. Модернизация здания обязательна: в противном случае хозяин лишится крупного денежного залога, который он оставляет одновременно с подписанием документов.
Однако дома были выбраны неудачно: австралийская путешественница, собравшаяся поселиться в Ганджи, обнаружила, что все выставленные на продажу объекты были «невероятно ветхими», «ремонтировать там было нечего, их оставалось только снести».
В другой итальянской коммуне, Оллолаи (итал. Ollolai) на Сардинии, реализация проекта оказалась успешной. Город предложил потенциальным инвесторам 100 домов и сразу же получил 5000 предложений. Теперь ему больше нечего продавать, но положительный опыт привлек интерес Цунголи в регионе Кампанья, Самбуки на Сицилии и других населенных пунктов.
Недавно список пополнился 110 зданиями в Муссомели (итал. Mussomeli) на юге Сицилии. Он известен богатыми кулинарными традициями; здесь также есть средневековый замок и старинные храмы. Заплатив за дом 1 евро, покупатель оставляет депозит в размере 7 000 евро. На ремонт дается год, при этом власти готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. По приблизительным оценкам, модернизация обойдется в 95 евро за 1 квадратный метр, еще от 3500 до 5800 евро придется потратить на административные сборы и другие формальности.
Судя по всему, предложение нашло своего покупателя: в эти дни город готовит еще 400 объектов для продажи по тем же условиям. Кроме того, в Италии продается целый остров – но уже подороже.