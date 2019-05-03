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На лыжах по крыше: проект Копенгагена
На примере датчан учимся убивать одним выстрелом сразу трех зайцев: «Копенхилл» совмещает в себе лыжный парк, скалодром и мусороперерабатывающий завод!
Кристина Нунес
3 мая 2019 в 09:14
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«Копенхилл» – это огромное предприятие в прибрежной городской промзоне, где за счет переработки мусора 30 тысяч окрестных домов обеспечиваются электроэнергией, а 60 тысяч – теплом. Длина крутой крыши «Копенхилла» – 380 метров, и кажется, что она словно создана для спуска на лыжах. Так и есть! На здании планируют создать лыжный парк, скалодром и кафе с прекрасными видами на город.
«Копенхилл» на 25 процентов эффективнее предыдущего мусоросжигательного завода и не выделяет углекислый газ. А Дания как раз планирует остановить парниковые выбросы к 2050 году.
Впрочем, у сжигания мусора есть и критики, которые утверждают, что наличие заводов, превращающих мусор в энергию, лишь подстегнет людей к потребительству. Но в 2018 году «Копенхилл» уже переработал почти 450 тысяч тонн мусора – лучше же, чем если бы весь этот хлам вывезли на свалки? Любая свалка – это мощный источник метана, более мощного парникового газа, чем углекислый. И тогда – прощай, зима и лыжи!