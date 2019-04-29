  • У Индонезии появится новая столица
    Джакарте недолго осталось носить звание столицы Индонезии Фото: Pixabay
  • У Индонезии появится новая столица
    Вероятно, этот статус перехватит Паланкарая Фото: Wikimedia Commons
Жизнь планеты

У Индонезии появится новая столица

Президент принял решение о переносе столицы страны из Джакарты
Интерфакс
29 апреля 2019 в 17:36
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Соответствующий вопрос обсуждался в Индонезии уже несколько десятилетий. Джакарта страдает от перенаселения, избыточного дорожного трафика и, как следствие, экологических проблем. Сегодня в Джакарты и ее ближайших пригородах проживают около 30 миллионов человек.

Как сообщает Sky News, решение о переносе столицы из Джакарты в другой город принял лично президент страны Джоко Видоко, переизбранный на второй срок в апреле 2019 года. Где именно будет располагаться новая столица, пока неизвестно, но, по словам чиновников, реализация плана по переносу может занять до 10 лет.

Фаворитом на получение нового статуса считается город Паланкарая на острове Калимантан. Общая площадь города в четыре раза больше площади столичного округа Джакарты, однако, по состоянию на 2015, год его население составляло всего 387 тысяч человек. Таким образом Паланкарая не входит даже в топ-20 самых населенных городов страны.

Эксперты Sky News отмечают, что перенос столицы в Паланкара позволит решить сразу две основных задачи: 1) переместить официально главный город Индонезии ближе к географическому центру страны; 2) укрепить экономику принадлежащей Индонезии части острова Калимантан. Почти три четверти острова относятся к Индонезии, также на нем расположены два штата Малайзии, а небольшая часть принадлежит Брунею.

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