  • Кабаны-кладоискатели раскопали сокровище в Словакии
    Фото: Peter Ledaj/Facebook
  • Кабаны-кладоискатели раскопали сокровище в Словакии
    Фото: Martin Furman/Facebook
  • Кабаны-кладоискатели раскопали сокровище в Словакии
Жизнь планеты

Кабаны-кладоискатели раскопали сокровище в Словакии

Смотрите под ноги, гуляя по лесу!
Анастасия Баринова
29 апреля 2019 в 15:05
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Неподалеку от словацкой деревни Ликавка (Жилинский край) стадо диких кабанов раскопало залежи старинных монет. Сокровища, оказавшиеся на поверхности земли, увидела семейная пара во время прогулки – и тут же вызвала археологов. Специалисты провели раскопки на территории около двух квадратных метров и нашли осколки глиняного кувшина, пару золотых и 1867 серебряных монет, которым по 500-600 лет!
«Это открытие уникально: нам представилась возможность задокументировать клад прямо на местности. Он не претерпел никакого вмешательства со стороны – разве что от диких кабанов. За годы своей работы я никогда не видел ничего подобного, и это, безусловно, самая красивая находка за это время», – руководитель исследования Мартин Фурман. 
Найденный клад представляет собой значительную сумму для того времени. Дневной заработок работника тогда составлял от шести до десяти серебряных монет, а золотые монеты простолюдин мог ни разу не держать в руках. Владелец поместил свое сокровище в мешок (или тряпичный кулёк), уложил его в кувшин, а тот закопал в лесу. Эксперты полагают, что хозяин спешил: яма не была глубокой.

По мнению историков, клад был закопан в начале XVI века, когда на землях Венгерского королевства развернулась борьба за власть. Фурман полагает, что желание человека срочно зарыть ценности могло быть связано с сожжением Ликавского замка в 1527 году.

В настоящее время продолжается очистка монет. По окончании работы находка отправится в Музей региона Липтов в городе Ружомберок. Согласно словацкому законодательству, семейная пара, нашедшая сокровища, получит вознаграждение – и довольно солидное, ведь они не утаили часть клада и не извлекали его из земли сами, а вызвали специалистов, не поленившись прождать их три часа! Это серьезно повышает значимость находки, поскольку археологи смогли изучить место находки. Общая ценность клада еще не установлена.

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СМИ2
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