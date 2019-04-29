На Шри-Ланке запретили одежду, закрывающую лицо
Запрет инициировал президент страны Майтрипала Сирисена. Речь идет о любых видах одежды и головных уборов, закрывающих лицо человека и затрудняющих его идентификацию.
Летом 2018 года схожие меры были предприняты в Дании, однако там они носят менее жесткий характер. На те же шаги пошли во Франции, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Болгарии, а также в немецкой земле Бавария. В октябре 2017 года канадская провинция Квебек стала первым регионом Северной Америки, где запрещено скрывать лицо в общественных местах.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли более 250 человек (точное число погибших до сих пор не известно). Силовые структуры задержали более 70 человек по подозрению в причастности к терактам. При попытке задержания одной из групп подозреваемых в результате перестрелки и серии взрывов погибли еще 15 человек.