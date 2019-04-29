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Общественные туалеты как современное искусство
Гигиенические помещения могут быть произведениями искусства.
Анастасия Баринова
29 апреля 2019 в 08:29
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Некоторые рестораны уделяют внимание не только качеству блюд и дизайну обеденных залов, но также прикладывают большие усилия для создания комфортной или же необычной обстановки в своих туалетах. Вот несколько наиболее ярких примеров.
В зеркальных мраморных комнатах лондонского Brasserie of Light могут понадобиться солнцезащитные очки: настолько здесь все блестит и сверкает. Оформлением занимался известный дизайнер Мартин Брудницки.
Еще один ресторан британской столицы, Sketch, поместил туалетные кабинки внутрь огромных яиц, создавая ощущение визита в гнездо динозавра.
Чикагский Sketch за основу всего своего дизайна взял золотые годы Голливуда, и в результате не только основные залы, но и туалет выполнен с шиком и элегантностью ар-деко.
С ним готова посоревноваться The Ned – популярная сеть ресторанов в Лондоне.
Совсем другая концепция – на курортах. Один из туалетов при ресторане Lux South Ari Atoll на Мальдивах оформлен в морском стиле, со светильниками в виде буйков и стулом, напоминающем кита. Рядом установлена фотобудка – для тех, кто забыл взять с собой телефон для фото на память.
Нью-йоркский Smith and Mills в качестве элементов дизайна своего туалета использовал части старого лифта, а сам ресторан размещается в переоборудованном здании бывшей конюшни.
Узнайте о необычных туалетах в Японии.
В зеркальных мраморных комнатах лондонского Brasserie of Light могут понадобиться солнцезащитные очки: настолько здесь все блестит и сверкает. Оформлением занимался известный дизайнер Мартин Брудницки.
Еще один ресторан британской столицы, Sketch, поместил туалетные кабинки внутрь огромных яиц, создавая ощущение визита в гнездо динозавра.
Чикагский Sketch за основу всего своего дизайна взял золотые годы Голливуда, и в результате не только основные залы, но и туалет выполнен с шиком и элегантностью ар-деко.
С ним готова посоревноваться The Ned – популярная сеть ресторанов в Лондоне.
Совсем другая концепция – на курортах. Один из туалетов при ресторане Lux South Ari Atoll на Мальдивах оформлен в морском стиле, со светильниками в виде буйков и стулом, напоминающем кита. Рядом установлена фотобудка – для тех, кто забыл взять с собой телефон для фото на память.
Нью-йоркский Smith and Mills в качестве элементов дизайна своего туалета использовал части старого лифта, а сам ресторан размещается в переоборудованном здании бывшей конюшни.
Узнайте о необычных туалетах в Японии.