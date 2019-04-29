  • Общественные туалеты как современное искусство
    Sketch, Лондон Фото: sketchlondon/Instagram
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Blvd, Чикаго Фото: missjvigo/Instagram
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Brasserie of Light, Лондон Фото: janinegutierrez/Instagram
Жизнь планеты

Общественные туалеты как современное искусство

Гигиенические помещения могут быть произведениями искусства.
Анастасия Баринова
29 апреля 2019 в 08:29
3191
Некоторые рестораны уделяют внимание не только качеству блюд и дизайну обеденных залов, но также прикладывают большие усилия для создания комфортной или же необычной обстановки в своих туалетах. Вот несколько наиболее ярких примеров.

В зеркальных мраморных комнатах лондонского Brasserie of Light могут понадобиться солнцезащитные очки: настолько здесь все блестит и сверкает. Оформлением занимался известный дизайнер Мартин Брудницки.
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Фото: brasserieoflight/Instagram

Еще один ресторан британской столицы, Sketch, поместил туалетные кабинки внутрь огромных яиц, создавая ощущение визита в гнездо динозавра.
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Фото: reycanlasjr/Instagram

Чикагский Sketch за основу всего своего дизайна взял золотые годы Голливуда, и в результате не только основные залы, но и туалет выполнен с шиком и элегантностью ар-деко.
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Фото: blvdchicago/Instagram

С ним готова посоревноваться The Ned – популярная сеть ресторанов в Лондоне.
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Фото: vikkilittlemore/Instagram

Совсем другая концепция – на курортах. Один из туалетов при ресторане Lux South Ari Atoll на Мальдивах оформлен в морском стиле, со светильниками в виде буйков и стулом, напоминающем кита. Рядом установлена фотобудка – для тех, кто забыл взять с собой телефон для фото на память.
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Фото: luxsouthari/Instagram

Нью-йоркский Smith and Mills в качестве элементов дизайна своего туалета использовал части старого лифта, а сам ресторан размещается в переоборудованном здании бывшей конюшни.
  • Общественные туалеты как современное искусство
    Фото: j32flavors/Instagram

Узнайте о необычных туалетах в Японии.

Тоже интересно

Где находятся худшие аэропорты мира

Обсудить
СМИ2
Умные россияне уже давно отдыхают именно тут: райское бюджетное мес…
Умные россияне уже давно отдыхают именно тут: райское бюджетное мес…
Тоже интересно
8 паразитов, затаившихся в вашей еде
8 паразитов, затаившихся в вашей еде
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы