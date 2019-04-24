«Свалка» проведет фестиваль осознанного потребления в «Авиапарке»
Фестиваль осознанного потребления начнется в субботу, 27 апреля, в 12:00 и продлится до 22:00. Его главная задача – рассказать о том, какие простые шаги и действия можно сделать, чтобы перейти к осознанному потреблению. Фестиваль организуют торговый центр и проект «Свалка» — сервис по вывозу ненужных вещей, секонд-стор и винтаж-маркет.
Программа мероприятия включает в себя ликбезы, где партнеры «Свалки» расскажут, например, о том, как внедрить дома или в офисе раздельный сбор мусора и развеют основные мифы, связанные с этой темой. Также в рамках фестиваля будет организован маркет и пункт приема вещей; своп, где можно будет обменяться одеждой; зона для кастомизации, где будут работать художники из Москвы и Санкт-Петербурга; танцевальный перформанс, лаунж-зона и многое другое.
Руководитель проекта «Свалка» в РФ Ева Деменкова: «Свалка» — один из первых российских проектов, чья бизнес-модель была основана на идеологии осознанного потребления. Вся наша деятельность направлена на продление жизненного цикла вещей, и мы хотим, чтобы как можно больше людей делали это вместе с нами. Мы живем в такое время, когда экологические проблемы уже вошли в информационное поле — это благоприятная среда для социально-ответственного бизнеса. Проекты, которые пробуют себя в сегментах recycle и conscious, делают серьезные и значимые для планеты шаги, и мы считаем, что важно поддерживать друг друга и аккумулировать усилия по расширению аудитории. Это главная причина, почему мы в партнерстве с «Авиапарком» решили организовать фестиваль осознанного потребления All you need is less. Мы хотим громко, весело и открыто рассказать о наших инициативах и заявить, что мир меняется к лучшему, и это происходит прямо сейчас».
Узнайте больше: aviapark.com/eco, svalka.me