  • Небоскреб из дерева: опыт Норвегии
    Фото: Mjøstårnet/Facebook
  • Небоскреб из дерева: опыт Норвегии
    Фото: Mjøstårnet/Facebook
  • Небоскреб из дерева: опыт Норвегии
    Фото: Mjøstårnet/Facebook
  • Небоскреб из дерева: опыт Норвегии
    Фото: Mjøstårnet/Facebook
  • Небоскреб из дерева: опыт Норвегии
    Фото: Mjøstårnet/Facebook
Жизнь планеты

Небоскреб из дерева: опыт Норвегии

Строительство 18-этажного деревянного небоскреба началось в 2017 году
Анастасия Баринова
23 апреля 2019 в 11:27
Самое высокое деревянное здание в мире находится в Норвегии. Недавно Япония заявила о желании построить деревянный небоскреб высотой 350 метров, но пока это лишь планы, так что здание в норвежском городе Брумунндал (Brumunddal) на берегу крупнейшего в стране озера Мьёса остается самой высокой среди деревянных построек в мире.

Небоскреб под названием Mjøstårnet высотой 85,4 метра превосходит прежнего лидера рейтинга, 53-метровое здание Brock Commons в Канаде. Первоначальный план строительства Mjøstårnet предусматривал 81-метровую высоту, но на конечной стадии показатель вырос.

По большей части при строительстве использовалась кросс-ламинированная древесина (массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спресованных досок): этот материал обладает высокой прочностью и при этом плохо горит. А вместо стальных или бетонных элементов был применен клеёный брус.

Общая площадь небоскреба составляет 11,3 тыс. квадратных метров. Здание многофункционально: внутри расположены апартаменты, отель, ресторан, офисы и бассейн. 

Небоскреб стал широко известным после того, как о нем упомянула международная инженерно-проектная компания Arup, опубликовав отчет под названием «Переосмысление деревянных зданий: семь точек зрения на использование древесины при проектировании и строительстве зданий». В нем авторы рассматривают использование древесины в качестве ответа на необходимость «переосмыслить наш подход к строительству, чтобы обеспечить нулевой уроень выбросов углерода в процессе строительства». Авторы проекта подчеркивают, что с учетом роста населения планеты деревянные здания не решат проблему расселения людей, но лучше строить их каждый раз, когда можно использовать экологически чистые материалы.

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СМИ2
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