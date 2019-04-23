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Небоскреб из дерева: опыт Норвегии
Строительство 18-этажного деревянного небоскреба началось в 2017 году
Анастасия Баринова
23 апреля 2019 в 11:27
Самое высокое деревянное здание в мире находится в Норвегии. Недавно Япония заявила о желании построить деревянный небоскреб высотой 350 метров, но пока это лишь планы, так что здание в норвежском городе Брумунндал (Brumunddal) на берегу крупнейшего в стране озера Мьёса остается самой высокой среди деревянных построек в мире.
Небоскреб под названием Mjøstårnet высотой 85,4 метра превосходит прежнего лидера рейтинга, 53-метровое здание Brock Commons в Канаде. Первоначальный план строительства Mjøstårnet предусматривал 81-метровую высоту, но на конечной стадии показатель вырос.
По большей части при строительстве использовалась кросс-ламинированная древесина (массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спресованных досок): этот материал обладает высокой прочностью и при этом плохо горит. А вместо стальных или бетонных элементов был применен клеёный брус.
Общая площадь небоскреба составляет 11,3 тыс. квадратных метров. Здание многофункционально: внутри расположены апартаменты, отель, ресторан, офисы и бассейн.
Небоскреб стал широко известным после того, как о нем упомянула международная инженерно-проектная компания Arup, опубликовав отчет под названием «Переосмысление деревянных зданий: семь точек зрения на использование древесины при проектировании и строительстве зданий». В нем авторы рассматривают использование древесины в качестве ответа на необходимость «переосмыслить наш подход к строительству, чтобы обеспечить нулевой уроень выбросов углерода в процессе строительства». Авторы проекта подчеркивают, что с учетом роста населения планеты деревянные здания не решат проблему расселения людей, но лучше строить их каждый раз, когда можно использовать экологически чистые материалы.
Небоскреб под названием Mjøstårnet высотой 85,4 метра превосходит прежнего лидера рейтинга, 53-метровое здание Brock Commons в Канаде. Первоначальный план строительства Mjøstårnet предусматривал 81-метровую высоту, но на конечной стадии показатель вырос.
По большей части при строительстве использовалась кросс-ламинированная древесина (массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спресованных досок): этот материал обладает высокой прочностью и при этом плохо горит. А вместо стальных или бетонных элементов был применен клеёный брус.
Общая площадь небоскреба составляет 11,3 тыс. квадратных метров. Здание многофункционально: внутри расположены апартаменты, отель, ресторан, офисы и бассейн.
Небоскреб стал широко известным после того, как о нем упомянула международная инженерно-проектная компания Arup, опубликовав отчет под названием «Переосмысление деревянных зданий: семь точек зрения на использование древесины при проектировании и строительстве зданий». В нем авторы рассматривают использование древесины в качестве ответа на необходимость «переосмыслить наш подход к строительству, чтобы обеспечить нулевой уроень выбросов углерода в процессе строительства». Авторы проекта подчеркивают, что с учетом роста населения планеты деревянные здания не решат проблему расселения людей, но лучше строить их каждый раз, когда можно использовать экологически чистые материалы.