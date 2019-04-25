Как делают футболки из хлопка и что нередко скрывают производители
Футболки бывают либо 100% из хлопка, либо комбинированные – из хлопка и синтетического материала, либо полностью из синтетики. Оптимальный вариант, конечно, первый: такие футболки приятно носить, тело в них дышит, они хорошо впитывают влагу и не вызывают аллергии.
Вот только надпись на футболке: «100% хлопок» – это еще не гарантия качества.
Главный показатель качества ткани – это длина хлопкового волокна: чем они длиннее, тем выше качество. Длина хлопкового волокна, в свою очередь, зависит от вида хлопчатника, из которого произведено сырье для ткани.
Выделяют три основных вида:
1. Коротковолокнистый хлопчатник с длиной волокна до 26 мм. Это самый неприхотливый вид хлопчатника. Произрастает в средней Азии, Японии, Китае, Индии, Закавказье, на севере Африки, в Турции, Туркменистане и Испании;
2. Средневолокнистый хлопчатник с длиной волокна до 35 мм. Это самый распространенный вид хлопчатника, на него приходится до 80% всего объема хлопка, производимого в мире. Он выращивается в Китае, Индии, США, Пакистане, Узбекистане, Турции, Бразилии, Австралии, Туркменистане и др.
3. Длинноволокнистый хлопчатник – самый ценный вид. Он имеет меньшую урожайность и требует особых климатических условий. Длина волокон у такого растения достигает 45 мм. Выращивается в США, Египте и Индии.
В зависимости от длины хлопкового волокна, используется один из трех видов прядения нитей:
1. Аппаратное прядение (open end). Этим методом перерабатывают коротковолокнистый хлопок и отходы после переработки длинноволокнистого и средневолокнистого хлопка. Нити получаются толстые и грубые, с примесями мусора.
2. Кардное прядение (carded). Такое прядение является самым распространенным, этим способом перерабатывают средневолокнистый хлопок.
3. Гребеное прядение (combed). Используется для переработки как средневолокнистого так и длинноволокнистого сортов хлопчатника, которое хорошенько прочёсывают, вытягивают и скручивают в тончайшие нити.
От вида пряжи зависит качество трикотажного полотна. Самая качественная ткань делается из тонкой пряжи на вязальных машинах высокого класса, где иголки тонкие, и расположены максимально близко друг к другу. Ткань получается тонкая, гладкая и плотная. Чем толще пряжа, тем более низкого класса машины используют и тем более рыхлым и неоднородным получается полотно.
По качеству трикотажное полотно разделяется на три вида:
Пенье
Производится из гребеной пряжи. Гладкое трикотажное полотно с легким блеском, нежное и мягкое на ощупь по фактуре. Такой трикотаж не склонен к образованию катышков, устойчив к истиранию, практически не садится после стирки и практичен в носке. Готовые изделия хорошо держат форму и не растягиваются.
Ринг, или Карде
Это полотно из кардной пряжи. Оно имеет более жесткую, грубую и ворсистую фактуру, более рыхлую структуру. Изделия из такой ткани будут несколько ворсистыми и не такими мягкими и плотными.
Опененд
Материал из коротковолоконной пряжи, имеющий «пушок» на своей поверхности – его образуют краешки торчащих нитей, использованных для изготовления ткани. Изделия из такого трикотажа довольно быстро скатываются и могут усаживаться после первой стирки.
Таким образом, трикотажное полотно для изготовления футболок можно подбирать в зависимости от целей и бюджета. Если футболки нужны для проведения непродолжительной рекламной акции, то подойдет опененд, а если футболки предназначены для длительной носки, например, в качестве корпоративной одежды с логотипом, то целесообразнее использовать ткань пенье.Материал подготовлен с помощью специалистов компании Velitto, которые готовы предоставить бесплатную консультацию по любым вопросам по изготовлению и брендированию футболок.