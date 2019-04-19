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Немцы нашли клад, но его пришлось отдать и заплатить штраф
Мужчины искали металлические предметы времен войны.
Анастасия Баринова
19 апреля 2019 в 11:32
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Историки немецкого города Эслинген (земля Баден-Вюртемберг) представили предварительные результаты исследования монет, найденных летом 2017 года. Клад был обнаружен случайно: на него натолкнулись двое молодых людей, искавших с помощью металлоискателей старую военную амуницию. По законам Германии, они должны были сразу заявить о своем открытии, но мужчины не торопились рассказывать об удачной находке.
В начале 2018 года одного из археологов-любителей все же замучила совесть, и он сообщил о находке властям. Несмотря на это, обоим все же придется отдать клад и выплатить штраф: за сокрытие ценностей, а также за исследование местности металлоискателем без разрешения. По крайней мере им удалось избежать уголовной ответственности. Найденный клад по закону принадлежит государству: даже те, кто находит сокровища на своем собственном дворе и утаивают это, совершают преступление.
Найденный в земле глиняный горшок содержал 9200 серебряных монет общей массой 4,6 кг. В основном это геллеры: разменные монеты, распространенные в средневековой Центральной Европе. Большинство отчеканено в городе Швебиш-Халль, но также встречаются монеты из Вюрцбурга, Аугсбурга, Констанца и даже из Франции. Самые старые из них датируются 1280 годом, самые «новые» – 1350-м. Вместе с монетами хранилось серебряное кольцо.
По данным экспертов, клад был зарыт около 1300 года. Современная стоимость находки неизвестна, но в начале XIV века такой суммы хватило бы на покупку целого крестьянского подворья. Это самый крупный позднесредневековый клад, найденный в Германии за минувшие десятилетия.
Проведя столетия в земле, монеты слиплись. Пока очищено около ста геллеров, а когда завершится работа над остальными – они будут выставлены в городском музее. Узнайте о золоте, найденном в Дании.
В начале 2018 года одного из археологов-любителей все же замучила совесть, и он сообщил о находке властям. Несмотря на это, обоим все же придется отдать клад и выплатить штраф: за сокрытие ценностей, а также за исследование местности металлоискателем без разрешения. По крайней мере им удалось избежать уголовной ответственности. Найденный клад по закону принадлежит государству: даже те, кто находит сокровища на своем собственном дворе и утаивают это, совершают преступление.
Найденный в земле глиняный горшок содержал 9200 серебряных монет общей массой 4,6 кг. В основном это геллеры: разменные монеты, распространенные в средневековой Центральной Европе. Большинство отчеканено в городе Швебиш-Халль, но также встречаются монеты из Вюрцбурга, Аугсбурга, Констанца и даже из Франции. Самые старые из них датируются 1280 годом, самые «новые» – 1350-м. Вместе с монетами хранилось серебряное кольцо.
По данным экспертов, клад был зарыт около 1300 года. Современная стоимость находки неизвестна, но в начале XIV века такой суммы хватило бы на покупку целого крестьянского подворья. Это самый крупный позднесредневековый клад, найденный в Германии за минувшие десятилетия.
Проведя столетия в земле, монеты слиплись. Пока очищено около ста геллеров, а когда завершится работа над остальными – они будут выставлены в городском музее. Узнайте о золоте, найденном в Дании.