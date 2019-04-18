  • Чем будет заниматься в Казахстане туристская полиция?
    Туристская полиция уже появилась в Алматы… Фото: sergey baturin
  • Чем будет заниматься в Казахстане туристская полиция?
    … и в Нур-Султане Фото: Артем Мирный
Жизнь планеты

Чем будет заниматься в Казахстане туристская полиция?

Новое подразделение создано специально для работы с иностранными гражданами.
Интерфакс
18 апреля 2019 в 15:48
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Главной задачей туристской полиции станет обеспечение «комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане», цитирует «Интерфакс» представителей пресс-службы МВД страны.

Подразделения туристской полиции уже созданы в двух крупнейших городах страны: Нур-Султане (экс-Астана) и Алма-Аты, а также в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Сообщается, что турполицейские, в основном, будут заниматься консультированием и информированием туристов.

«Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны, а также быть коммуникабельными», — отмечают в МВД.

В 2018 году Казахстан посетили 8,5 млн туристов, что на 10% больше показателей 2017 года.

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