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Чем будет заниматься в Казахстане туристская полиция?
Новое подразделение создано специально для работы с иностранными гражданами.
Главной задачей туристской полиции станет обеспечение «комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане», цитирует «Интерфакс» представителей пресс-службы МВД страны.
Подразделения туристской полиции уже созданы в двух крупнейших городах страны: Нур-Султане (экс-Астана) и Алма-Аты, а также в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Сообщается, что турполицейские, в основном, будут заниматься консультированием и информированием туристов.
«Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны, а также быть коммуникабельными», — отмечают в МВД.
В 2018 году Казахстан посетили 8,5 млн туристов, что на 10% больше показателей 2017 года.