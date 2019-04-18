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В России идут дожди: результаты нового исследования климатологов
С каждым десятилетием вклад сильных ливней в общее количество осадков увеличивается.
Анастасия Баринова
18 апреля 2019 в 11:51
Российские климатологи изучили динамику осадков в стране за последние 50 лет. Исследование, занявшее четыре года, проведено на основе данных с 326 российских метеостанций за период с 1966 по 2016 годы. Работа велась при поддержке Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. Главной задачей было выявить не просто количество дождей, а соотношение их типов для каждого региона.
Дожди рассматривались по трем группам: моросящие, обложные и бурные. Все они по-разному влияют на состояние экосистем, погоду и стихийные бедствия. Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский поясняет, что эти явления необходимо учитывать во многих отраслях. Например, интенсивные и длительные (обложные) дожди иначе пропитывают почву, чем ливневые, и это важно при планировании сельскохозяйственных работ. Кроме того, учащение и усиление ливней несет за собой паводки и чрезвычайные ситуации.
Данные анализировались по пяти крупным регионам: север и юг европейской части России, юг и север Сибири (включая Чукотку), а также Дальний Восток. Выяснилось, что количество осадков выросло повсеместно; при этом изменилось соотношение их типов. Если 50 лет назад на юге Дальнего Востока и ливни, и обложные дожди приносили примерно одинаковое количество осадков, то теперь доля ливней выросла почти в два раза. В 1960-х годах за сезон там выпадало 250–300 мм обложных дождей и 200 мм ливней, а в наши дни – по 150–200 мм и 300–350 мм соответственно. В других регионах России наблюдается схожая ситуация.
Также значительно выросла интенсивность: в ряде южных регионов доля мощных гроз повышается на 10% каждые десять лет. А в среднем по стране частота и интенсивность проливных дождей росла приблизительно на 1-2% в каждое десятилетие.
Это укладывается в картину глобального потепления: одним из его последствий являются «экстремальные погодные явления» – аномально высокая или низкая температура, а также нетипичная для данного времени погода. При этом в северных широтах, и особенно в России, повышение температуры приводит к повышенной влажности и вертикальной неустойчивости воздуха, а это, в свою очередь, становится причиной роста числа осадков.
Играют роль и другие факторы: изменения в муссонной циркуляции, климатические феномены, загрязнение атмосферы, а также повышение температуры воды в Черном море, что создает новый тип «круговорота» воды в атмосфере.
Посмотрите, как в 2016 году затопило Курган.
Дожди рассматривались по трем группам: моросящие, обложные и бурные. Все они по-разному влияют на состояние экосистем, погоду и стихийные бедствия. Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский поясняет, что эти явления необходимо учитывать во многих отраслях. Например, интенсивные и длительные (обложные) дожди иначе пропитывают почву, чем ливневые, и это важно при планировании сельскохозяйственных работ. Кроме того, учащение и усиление ливней несет за собой паводки и чрезвычайные ситуации.
Данные анализировались по пяти крупным регионам: север и юг европейской части России, юг и север Сибири (включая Чукотку), а также Дальний Восток. Выяснилось, что количество осадков выросло повсеместно; при этом изменилось соотношение их типов. Если 50 лет назад на юге Дальнего Востока и ливни, и обложные дожди приносили примерно одинаковое количество осадков, то теперь доля ливней выросла почти в два раза. В 1960-х годах за сезон там выпадало 250–300 мм обложных дождей и 200 мм ливней, а в наши дни – по 150–200 мм и 300–350 мм соответственно. В других регионах России наблюдается схожая ситуация.
Также значительно выросла интенсивность: в ряде южных регионов доля мощных гроз повышается на 10% каждые десять лет. А в среднем по стране частота и интенсивность проливных дождей росла приблизительно на 1-2% в каждое десятилетие.
Это укладывается в картину глобального потепления: одним из его последствий являются «экстремальные погодные явления» – аномально высокая или низкая температура, а также нетипичная для данного времени погода. При этом в северных широтах, и особенно в России, повышение температуры приводит к повышенной влажности и вертикальной неустойчивости воздуха, а это, в свою очередь, становится причиной роста числа осадков.
Играют роль и другие факторы: изменения в муссонной циркуляции, климатические феномены, загрязнение атмосферы, а также повышение температуры воды в Черном море, что создает новый тип «круговорота» воды в атмосфере.
Посмотрите, как в 2016 году затопило Курган.