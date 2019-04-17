Жизнь планеты

Нажива против науки: скелет детеныша тираннозавра выставили на открытом интернет-аукционе

Лот оценивается почти в три миллиона долларов.
National Geographic Россия
17 апреля 2019 в 19:28
  • Нажива против науки: скелет детеныша тираннозавра выставили на открытом интернет-аукционе
    Реконструированная часть скелета тираннозавра, найденная Аланом Детричем Фото: ALAN DETRICH
На главном интернет-аукционе планеты, eBay, выставлен уникальный лот – скелет юного тираннозавра, жившего около 68 миллионов лет назад. Находка была совершена в 2013 году в Монтане, США, землевладельцем Аланом Детричем, который в 2017 году передал ее в аренду Музею естественной истории при Университете Канзаса.

Теперь Детрич вернул скелет и выставил его на продажу за стартовую цену в 2,95 млн долларов, сообщает журнал Science.

Решение Детрича подверглось критике со стороны научного сообщества. Палеонтологи считают, что если скелет будет куплен, то наверняка попадет в частную коллекцию, а значит, скорее всего, окажется недоступен для дальнейшего изучения.

По словам палеонтолога Томаса Карра из Карфагенского колледжа в Висконсине, в частных коллекциях по всему миру находятся как минимум 34 скелета тираннозавров. Ни к одному из них у ученых нет доступа.

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