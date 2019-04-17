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Нажива против науки: скелет детеныша тираннозавра выставили на открытом интернет-аукционе
Лот оценивается почти в три миллиона долларов.
National Geographic Россия
17 апреля 2019 в 19:28
Теперь Детрич вернул скелет и выставил его на продажу за стартовую цену в 2,95 млн долларов, сообщает журнал Science.
Решение Детрича подверглось критике со стороны научного сообщества. Палеонтологи считают, что если скелет будет куплен, то наверняка попадет в частную коллекцию, а значит, скорее всего, окажется недоступен для дальнейшего изучения.
По словам палеонтолога Томаса Карра из Карфагенского колледжа в Висконсине, в частных коллекциях по всему миру находятся как минимум 34 скелета тираннозавров. Ни к одному из них у ученых нет доступа.