  • Аэропорт «Бесовец» получил новое название
    Аэропорт Петрозаводск, бывший аэропорт Петрозаводск (Бесовец) Фото: dmitriiborisovets / Instagram
  • Аэропорт «Бесовец» получил новое название
    Фото: solosdv / Instagram
Жизнь планеты

Аэропорт «Бесовец» получил новое название

Чтобы не «вызывать ассоциации с потусторонними силами»
National Geographic Россия
18 апреля 2019 в 07:10
Полное название аэропорта, расположенного в 12 км к северо-западу от карельской столицы, звучало как Петрозаводск (Бесовец). Он был построен в 1939 году и получил свое название в честь расположенной рядом деревни. «Бесовец» используется для приема воздушных судов государственной и коммерческой авиации; он имеет статус международного аэропорта федерального значения. При этом с момента своего основания «Бесовец» является базой для подразделений истребительной авиации.

В 2016 году министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил подумать о другом названии, «не вызывающим ассоциаций с потусторонними силами». «Поговорка “Как лодку назовешь, так она и поплывет", я думаю, применима к практике. Есть предложение после реконструкции аэровокзала сменить его наименование», — сказал Колокольцев.

«Интерфакс» напоминает, что на аэродроме «Бесовец» ранее произошло несколько авиакатастроф. В ночь на 21 июня 2011 года Ту-134 авиакомпании «РусЭйр» разбился под Петрозаводском. Самолет выполнял пассажирский рейс по маршруту Москва-Петрозаводск. В результате авиакатастрофы погибли 45 человек, семь получили тяжелые ранения.

А 28 июня 2012 года в районе аэродрома разбился самолет Су-27 УБ, выполнявший полет на разведку погоды. Оба летчика успели катапультироваться.

17 апреля 2019 года на сайте Росреестра появилась запись о переименовании аэропорта. От полного официального названия Петрозаводск (Бесовец) осталась лишь первая часть.

При этом в июле 2018 года в Карелии провели голосование по выбору названия аэропорта, и большинство голосов – 36,88% – было отдано за сохранение названия Петрозаводск (Бесовец).

Переименования коснулись и двух других российских аэропортов. В Красноярском крае международный аэропорт Красноярск (Емельяново) переименован в международный аэропорт Красноярск. В Республике Ингушетия аэропорт Магас (Слепцовская) переименован в аэропорт Магас.

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СМИ2
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