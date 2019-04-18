Аэропорт «Бесовец» получил новое название
В 2016 году министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил подумать о другом названии, «не вызывающим ассоциаций с потусторонними силами». «Поговорка “Как лодку назовешь, так она и поплывет", я думаю, применима к практике. Есть предложение после реконструкции аэровокзала сменить его наименование», — сказал Колокольцев.
«Интерфакс» напоминает, что на аэродроме «Бесовец» ранее произошло несколько авиакатастроф. В ночь на 21 июня 2011 года Ту-134 авиакомпании «РусЭйр» разбился под Петрозаводском. Самолет выполнял пассажирский рейс по маршруту Москва-Петрозаводск. В результате авиакатастрофы погибли 45 человек, семь получили тяжелые ранения.
А 28 июня 2012 года в районе аэродрома разбился самолет Су-27 УБ, выполнявший полет на разведку погоды. Оба летчика успели катапультироваться.
17 апреля 2019 года на сайте Росреестра появилась запись о переименовании аэропорта. От полного официального названия Петрозаводск (Бесовец) осталась лишь первая часть.
При этом в июле 2018 года в Карелии провели голосование по выбору названия аэропорта, и большинство голосов – 36,88% – было отдано за сохранение названия Петрозаводск (Бесовец).
Переименования коснулись и двух других российских аэропортов. В Красноярском крае международный аэропорт Красноярск (Емельяново) переименован в международный аэропорт Красноярск. В Республике Ингушетия аэропорт Магас (Слепцовская) переименован в аэропорт Магас.