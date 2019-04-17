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Туалет внутри аквариума: опыт японского кафе
Японское кафе предложило своим посетителям идеальное место уединения.
Анастасия Баринова
17 апреля 2019 в 12:38
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Японские туалеты славятся на весь мир своей необыкновенной чистотой и высокотехнологичностью. А еще у них может быть совершенно неожиданный дизайн; среди самых спорных проектов – Toilet in Nature, представляющий собой установленную среди деревьев прозрачную кабинку.
Не менее известен туалет-аквариум кафе Hipopo Papa в городе Акаси, префектура Хиого. На его создание владелец потратил более 260 тысяч долларов. Гигиенический комплекс окружен водой, где плавают рыбки и черепаха. Он предназначен для женщин, но когда в кафе немноголюдно, туда допускают и мужчин.
За 12 лет работы туалет-аквариум заслужил противоречивые отзывы: в то время как одним людям там очень нравится, другие испытывают неловкость от того, что на них смотрят подводные обитатели. Некоторые проводят в удивительном туалете больше времени, чем в самом кафе, что не идет на пользу бизнесу. С другой стороны, отзывы дают ему рекламу и новых посетителей.
Узнайте, как устроен туалет на МКС.
Не менее известен туалет-аквариум кафе Hipopo Papa в городе Акаси, префектура Хиого. На его создание владелец потратил более 260 тысяч долларов. Гигиенический комплекс окружен водой, где плавают рыбки и черепаха. Он предназначен для женщин, но когда в кафе немноголюдно, туда допускают и мужчин.
За 12 лет работы туалет-аквариум заслужил противоречивые отзывы: в то время как одним людям там очень нравится, другие испытывают неловкость от того, что на них смотрят подводные обитатели. Некоторые проводят в удивительном туалете больше времени, чем в самом кафе, что не идет на пользу бизнесу. С другой стороны, отзывы дают ему рекламу и новых посетителей.
Узнайте, как устроен туалет на МКС.