На «Московскую весну A Cappella» приедет рекордное количество участников
В этом году на участие в конкурсе поступили 260 заявок. На данный момент обработаны 95% из них и на участие в конкурсе отобраны 195 исполнителей и коллективов из 26 стран, включая Германию, Австрию, Великобританию, Испанию, Италию, Португалию, Хорватию, Финляндию, Израиль, США, Пуэрто-Рико, Парагвай, Китай, Республику Корею, Сингапур, Республику Филиппины, ЮАР, Намибию, Турцию.
На «Московской весне A Cappella» участники выступают в самых разных жанрах: от фолка до блюза и от госпела до K-Pop. В этом году конкурсанты будут соревноваться в четырех номинациях: от одного до трех человек (с использованием дополнительного звукового оборудования –устройства с функцией Live Looping), от двух человек, от пяти человек и от девяти человек.
В самом большом по численности коллективе-участнике этого года, Академическом хоре «Млада» (Пермь) поют 27 человек. В составе самого большого иностранного хора, женского вокального ансамбля «Наама» из Израиля – 21 участница!В дни «Московской весны A Cappella» послушать выступления музыкантов можно будет и на центральных, и на окружных фестивальных площадках. К примеру, сцены установят на площади Революции и на Тверской площади, в Камергерском переулке, на улицах Кузнецкий мост и Новый Арбат, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской, на площади Юности в Зеленограде, на Сиреневом бульваре в Троицке.
В числе столичных площадок-хедлайнеров: Парк Горького и ВДНХ, а на новой сцене-амфитеатре в парке «Зарядье» пройдут тематические вечеринки и показательные выступления членов жюри конкурса.
Среди самых необычных площадок «Московской весны» – балконы московских зданий. Например, балкон гостиницы «Савой» на улице Рождественка и балкон бутика Nespresso на Большой Дмитровке. Хоры из десятков участников на балкон, конечно, не влезут, но солисты и небольшие коллективы разместятся с удобством. А для слушателей именно такие выступления и создадут волшебный эффект «поющего города».
Новая важная точка на карте города – фудмолл «Депо» на Лесной улице – открылся в марте 2019 года. Здесь можно попробовать необычные авторские блюда московских рестораторов, приобрести вкусные и свежие продукты, а теперь еще и послушать чудесные концерты. В дни «Московской весны» в «Депо» регулярно будут выступать участники конкурса.
Еще один необычный музыкальный опыт для слушателей и яркая новинка «Московской весны»-2019 – концерты на кораблях флотилии Radisson.
Помимо перечисленных выше адресов у «Московской весны A Cappella» будет еще множество площадок! Подробности об этом фестивале и расписание концертов смотрите совсем скоро на Acappella Moscow и Moscow Seasons.