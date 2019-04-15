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Пожар в соборе Парижской Богоматери: фото и видео
У здания уже горят несущие конструкции.
Анастасия Баринова
15 апреля 2019 в 22:02
15 апреля около 19:00 по местному времени загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Спустя два часа у памятника обрушился шпиль, затем пламя, уничтожив крышу, перекинулось на несущую конструкцию собора.
Возгорание началось в час пик, и пожарные добрались до места с большой задержкой. Сейчас на месте работает семь машин, но остановить огонь пока не удается. Вокруг здания установлен периметр безопасности; въезд машин, за исключением скорой помощи, запрещен.
Прямая трансляция:
Точная причина произошедшего не известна, но вероятнее всего, пожар могли вызвать ремонтные работы в здании: вокруг крыши были размещены деревянные строительные леса.
В настоящее время тушение пожара еще ведется; по словам очевидцев, дым чувствуется и в районе Эйфелевой башни, находящейся на расстоянии пяти километров. Президент Франции отменил речь, которую должен был произнести сегодня вечером, и призвал нацию к скорби о потере величайшего памятника.
Возгорание началось в час пик, и пожарные добрались до места с большой задержкой. Сейчас на месте работает семь машин, но остановить огонь пока не удается. Вокруг здания установлен периметр безопасности; въезд машин, за исключением скорой помощи, запрещен.
Прямая трансляция:
Точная причина произошедшего не известна, но вероятнее всего, пожар могли вызвать ремонтные работы в здании: вокруг крыши были размещены деревянные строительные леса.
Flames and smoke are seen billowing from the roof at the landmark Notre-Dame Cathedral in Paris pic.twitter.com/Ei1ZraqH63— AFP news agency (@AFP) 15 апреля 2019 г.
В настоящее время тушение пожара еще ведется; по словам очевидцев, дым чувствуется и в районе Эйфелевой башни, находящейся на расстоянии пяти километров. Президент Франции отменил речь, которую должен был произнести сегодня вечером, и призвал нацию к скорби о потере величайшего памятника.