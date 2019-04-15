  • Пожар в соборе Парижской Богоматери: фото и видео
    Фото: Remy Buisine/Twitter
  • Пожар в соборе Парижской Богоматери: фото и видео
    Фото: poneybleudeparis/Instagram
  • Пожар в соборе Парижской Богоматери: фото и видео
    Фото: David Almacy/Twitter
  • Пожар в соборе Парижской Богоматери: фото и видео
    Фото: jeanremy/Instagram
Жизнь планеты

Пожар в соборе Парижской Богоматери: фото и видео

У здания уже горят несущие конструкции.
Анастасия Баринова
15 апреля 2019 в 22:02
15 апреля около 19:00 по местному времени загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Спустя два часа у памятника обрушился шпиль, затем пламя, уничтожив крышу, перекинулось на несущую конструкцию собора.

Возгорание началось в час пик, и пожарные добрались до места с большой задержкой. Сейчас на месте работает семь машин, но остановить огонь пока не удается. Вокруг здания установлен периметр безопасности; въезд машин, за исключением скорой помощи, запрещен.

Прямая трансляция:


Точная причина произошедшего не известна, но вероятнее всего, пожар могли вызвать ремонтные работы в здании: вокруг крыши были размещены деревянные строительные леса.

В настоящее время тушение пожара еще ведется; по словам очевидцев, дым чувствуется и в районе Эйфелевой башни, находящейся на расстоянии пяти километров. Президент Франции отменил речь, которую должен был произнести сегодня вечером, и призвал нацию к скорби о потере величайшего памятника.

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