Эконеделя в «Авиапарке» стартует с психологического субботника
Субботник (вход свободный)20 апреля все начнется с психологического субботника, который стартует в 10 утра и продлится до 14:00. Главная цель – привести в порядок парк и освободить голову от лишнего после долгой зимы. Трудотерапия будет сочетаться с психо- и другими видами терапии.
Для мытья лавочек и аллей, сбора мусора и очистки газона при входе будут выдавать вёдра, грабли, лопаты и фартуки.
В павильоне парка будут организованы бесплатные консультации Московской службы психологической помощи. Специалисты помогут справиться с проблемами детско-родительских взаимоотношений, семьи и брака, самооценки, одиночества, возрастными кризисами. Сориентируют, как побороть трудности в построении карьеры и определиться с выбором жизненного пути. Также Московская служба психологической помощи проведёт арт-терапию.
Проект SOBASOBA пригласит зоопсихологов и проведёт дискуссию на тему гармоничного проживания с собакой в мегаполисе. Участники расскажут о том, как ответственное собаководство снимает социальное напряжение. На субботник можно прийти с собакой.
Детский клуб Emoji проведёт «зеленые старты». Вожатые с детьми будут искать в парке станции из специального маршрутного листа.
На субботнике разыграют билеты в «Мосаквариум», технику для уборки Karcher и чемодан из эко-серии Samsonite.
Специально к мероприятию «Авиапарк» вместе с «National Geographic Россия» изготовят сто хлопковых рюкзаков. Таким образом бренды призывают к отказу от пластиковых пакетов.
Дополнительная информация: aviapark.com/eco
ЭКОНЕДЕЛЯ
Акция посвящена вопросу сортировки отходов и приурочена к московской «мусорной» реформе. Программа вступила в силу в начале этого года. Она направлена на то, чтобы ликвидировать несанкционированные свалки и уменьшить воздействие на природу от переработки отходов.
С 20 по 27 апреля в торговый центр можно отнести ненужные вещи, получить за это бонусы и скидки, узнать больше о доступных способах сохранения планеты.
Что принимают на переработку
По всему «Авиапарку» разместят контейнеры для сбора батареек, старой одежды, матрасов и стекла.
Ненужную одежду принимают H&M и 21 shop. За это дарят купон на скидку 15 %.
Если отнести пару обуви в Vagabond или Rendez-Vous, можно получить ваучер на покупку 500 рублей.
Askona меняет старые матрасы, кровати и диваны на 20 % скидку на новый матрас из эко-материалов.
Стаканы, вазы и салатницы можно отнести в Kuchenland и получить 10% скидку.
«Республика» обменяет две старые книги на 20% скидку, которая будет действовать на новые книги.
Пластиковые крышки принимают в «ПандаПарке» и «Камамаме», пустые газовые баллоны от горелок заберут в «Альпиндустрии». Использованные батарейки — во «Вкусвилле», «Ашане», «М.Видео».
Что ещё интересного
За экономию ресурсов выступят создатели курса-рассылки о бережном потреблении — проект «Теперь ТАК». Они проведут лекцию об осознанном потреблении в ресторанах.
Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Мирового океана«Москвариум» приготовит инсталляцию. Это будет аквариум, захламлённый башмаками, бутылками и полиэтиленом. Предметы выполнены из эко-пластика, они не вредят рыбам. Специалисты океанариума проведут эко-семинар и расскажут о вкладе человека в сохранение Мирового океана.
Подробнее об акции: aviapark.com/eco