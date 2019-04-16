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100% мусор: новые морепродукты из Анапы
Только пластик и никакой органики — читайте о самом необычном поставщике консервов в России (а может, и на всём свете).
16 апреля 2019 в 17:29
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18 марта в продуктовых магазинах Анапы появились необычные консервы: «морские бычки» – сигаретные окурки, «морской коктейль» из жестяных банок, «черноморский микс» из пластиковых бутылок и «морской салат» из полиэтиленовых пакетов.
Их поставщик – компания «Наше море», а вот производитель – люди: анапчане и приезжие курортники.
На самом деле, это проект местного новостного сайта «Блокнот Анапа»: журналисты создали фиктивную марку, чтобы воспитать в согражданах сознательность – и привлечь внимание к серьёзной проблеме: засорению Чёрного моря пластиковыми отходами.
«Mы отдаем предпочтение морепродуктам, которые созданы самим человеком. Мы не занимаемся разведением, не пичкаем продукты гормонами роста и специальными пищевыми добавками. Все наши деликатесы вылавливаются в естественной среде обитания», – говорится на сайте поставщика.
Оказавшись в море, пластик попадает в пищевую цепочку, то есть рано или поздно оказывается на витринах и тарелках. «Наше море» предлагает ускорить этот процесс: «представьте, что можно просто купить продукцию «Нашего Моря» в ближайшем магазине и наслаждаться результатом прогресса, не отвлекаясь на органику».
Проект оказался небесполезным: 23 марта больше сотни анапчан пришли на пляж 40 лет Победы и собрали на нём «две горы» мусорных мешков. Пляж стал чище, но мусор – потенциально полезное вторсырьё! – не был рассортирован и переработан, а просто вывезен на свалку.
Симптоматично, что в Анапе (как многих других городах России) слабо налажен сбор пластика – то есть у местных почти нет шансов правильно и безвредно его утилизировать.
КАК И КУДА СДАВАТЬ ПЛАСТИК, СТЕКЛО, МАКУЛАТУРУ – читайте на сайте экодвижения РазДельный сбор.
Загрязнение черноморских пляжей – лишь вершина айсберга. Экосистеме моря также угрожают течки нефти с танкеров и загрязнение устьев рек пестицидами и удобрениями (из-за полей выше по течению).
Их поставщик – компания «Наше море», а вот производитель – люди: анапчане и приезжие курортники.
На самом деле, это проект местного новостного сайта «Блокнот Анапа»: журналисты создали фиктивную марку, чтобы воспитать в согражданах сознательность – и привлечь внимание к серьёзной проблеме: засорению Чёрного моря пластиковыми отходами.
«Mы отдаем предпочтение морепродуктам, которые созданы самим человеком. Мы не занимаемся разведением, не пичкаем продукты гормонами роста и специальными пищевыми добавками. Все наши деликатесы вылавливаются в естественной среде обитания», – говорится на сайте поставщика.
Оказавшись в море, пластик попадает в пищевую цепочку, то есть рано или поздно оказывается на витринах и тарелках. «Наше море» предлагает ускорить этот процесс: «представьте, что можно просто купить продукцию «Нашего Моря» в ближайшем магазине и наслаждаться результатом прогресса, не отвлекаясь на органику».
Проект оказался небесполезным: 23 марта больше сотни анапчан пришли на пляж 40 лет Победы и собрали на нём «две горы» мусорных мешков. Пляж стал чище, но мусор – потенциально полезное вторсырьё! – не был рассортирован и переработан, а просто вывезен на свалку.
Симптоматично, что в Анапе (как многих других городах России) слабо налажен сбор пластика – то есть у местных почти нет шансов правильно и безвредно его утилизировать.
КАК И КУДА СДАВАТЬ ПЛАСТИК, СТЕКЛО, МАКУЛАТУРУ – читайте на сайте экодвижения РазДельный сбор.
Загрязнение черноморских пляжей – лишь вершина айсберга. Экосистеме моря также угрожают течки нефти с танкеров и загрязнение устьев рек пестицидами и удобрениями (из-за полей выше по течению).