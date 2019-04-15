Фестиваль «Архстояние» объявил даты и тему 2019 года
Архстояние — это бесконечный художественный процесс и устойчивая экосистема, существующая уже много лет. Проект работает, как единый организм, благодаря многим людям: местным жителям, художникам, архитекторам, музыкантам, волонтерам и команде кураторов — в этот раз фестиваль объединит 321 участника. На выходе — знаковое искусство, созданное в условиях творческого эксперимента.
В этом году у каждого гостя появится редкая возможность заглянуть за кулисы и узнать, как такое искусство появляется на свет. Вы увидите процесс возведения нового объекта Николая Полисского «Угруан» и, одновременно, рождение новой музыки — в дни фестиваля состоится премьера пяти опер. Все они написаны молодыми композиторами, режиссёрами и драматургами в Лаборатории КоOPERAция.
Трехдневная симфония захватит всю территорию Никола-Ленивца до его самых отдаленных границ — впервые фестиваль займет почти 300 гектаров земли.
«Архстояние» работает с развитием и осмыслением территории Никола-Ленивца. Именно поэтому мы покажем, как рождаются объекты искусства: новая архитектура и новая музыка. Каждый из процессов самодостаточен, но вместе они сплетутся в одно произведение, маркирующее разные точки арт-парка», — куратор фестиваля Антон Кочуркин.
Угруан
Эпицентром фестиваля станет 27-метровая скульптура «Угруан» от Николая Полисского. В прошлом живописец, мастер лэнд-арта снова вернется к краскам, чтобы использовать их в скульптуре. Вдохновленный творчеством Клода Монэ, «Угруан» станет первым цветным объектом в Никола-Ленивце. Кроме того, благодаря своим габаритам, он претендует на звание ключевого экспоната в коллекции арт-парка подобно «Ротонде» или «Бобуру». Чтобы создать его, потребуется несколько тысяч веток лозы, собранных на местных болотах, — каждую будут чистить и окрашивать вручную в один из ярких цветов. Вокруг объекта, визуально, напоминающего медузу или вьюн, возникнет творческий городок, где можно будет наблюдать за появлением «Угруана» в режиме реального времени.
Музыка
В этом году фокус внимания фестиваля направлен на рождение не только нового искусства, но и новой музыки. Специально к «Архстоянию» Лаборатории КоOPERAция приготовила премьеру пяти оперных произведений, которые сочетают в себе новейшие течения современной музыки, перформанс, мультимедиа и театр. Авторы — молодые композиторы, драматурги и режиссёры, такие как: Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Оле Хюбнер (Германия), Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович, Капитолина Цветкова-Плотникова и другие. Декорациями к операм выступят арт-обьекты и ландшафт Никола-Ленивца.
Традиционная ночная жизнь фестиваля пройдет у сцены «Мебиус» при поддержке музыкального лейбла LEVELDVA.
Образование
Лекционная и дискуссионная программа будет объявлена дополнительно.
Посмотрите на главные объекты фестиваля прошлых лет:
Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область.
Когда? 26 – 28 июля 2019
Подробности и билеты можно найти здесь, а также в соцсетях фестиваля: Facebook, Вконтакте, Instagram.