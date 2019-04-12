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Чёрное зеркало: каким будет новый небоскрёб Нью-Йорка
На Манхэттене хотят построить новую высотку — и она выглядит фантастически.
12 апреля 2019 в 16:05
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232-метровая башня словно облита чёрным блестящим стеклом, а верхушка – прозрачная, будто растворяется в вышине!
Такой небоскреб спроектировало китайское бюро MAD Architects по требованиям нью-йоркского застройщика Caerus Group – и назвало его East 34 (по названию улицы, на которой он – быть может! – появится в будущем). Пока что можно увидеть только модели – в Сети и на выставке MAD в Париже, в Центре Помпиду.
«Ист 34» смотрится, мягко говоря, футуристично на фоне соседних высоток, особенно знаменитого «Эмпайр Стейт Билдинг» – монументального гиганта из 30-х годов. В отличие от 381-метрового соседа в стиле ар-деко, у будущего небоскреба нет ни одной строгой линии или угла – по крайней мере, снаружи.
Что внутри? Светлый атриум высотой в пару-тройку этажей с вертикальным садом – стеной, покрытой растениями. Выше планируют разместить квартиры и офисы (проектная площадь всех помещений – 11 148 м²!), но интерьеры небоскреба пока не представлены публике.
Это далеко не первый проект компании – и он снова оправдывает название (слово mad означает «безумный»). Вот пара зданий, которые создали эти архитекторы.
Остров Феникса в китайской провинции Хайнань.
Оперный дом в Харбине.
Mузей нарративного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе.
Такой небоскреб спроектировало китайское бюро MAD Architects по требованиям нью-йоркского застройщика Caerus Group – и назвало его East 34 (по названию улицы, на которой он – быть может! – появится в будущем). Пока что можно увидеть только модели – в Сети и на выставке MAD в Париже, в Центре Помпиду.
«Ист 34» смотрится, мягко говоря, футуристично на фоне соседних высоток, особенно знаменитого «Эмпайр Стейт Билдинг» – монументального гиганта из 30-х годов. В отличие от 381-метрового соседа в стиле ар-деко, у будущего небоскреба нет ни одной строгой линии или угла – по крайней мере, снаружи.
Что внутри? Светлый атриум высотой в пару-тройку этажей с вертикальным садом – стеной, покрытой растениями. Выше планируют разместить квартиры и офисы (проектная площадь всех помещений – 11 148 м²!), но интерьеры небоскреба пока не представлены публике.
Это далеко не первый проект компании – и он снова оправдывает название (слово mad означает «безумный»). Вот пара зданий, которые создали эти архитекторы.
Остров Феникса в китайской провинции Хайнань.
Оперный дом в Харбине.
Mузей нарративного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе.