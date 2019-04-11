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Плавучий город будущего: новый проект поддержала ООН
На заседании ООН был одобрен футуристический проект городов нового типа.
Анастасия Баринова
11 апреля 2019 в 12:55
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С повышением уровня моря, вызванным глобальным потеплением, многие населенные пункты на планете уйдут под воду. Датский архитектор Бьярке Ингелс (Bjarke Ingels) вместе с компанией Oceanix разработал концепцию плавучего города, который позволит его жителям избежать стихийного бедствия.
Город представляет собой набор платформ, на каждой из которых могут комфортно жить 300 человек. Шестиугольная форма выбрана за ее эстетику, устойчивость к механическим воздействиям и возможность минимального расхода материалов. Модули будут связаны между собой, составляя городские кварталы. В общей сложности получается плавучая «снежинка» – архипелаг на 2,5 млн. жителей.
Города будут безотходными – 100% мусора будет перерабатываться; основным транспортом станут велосипеды, а энергия будет добываться из возобновляемых источников. Около 300 кв.метров на каждом острове будет отведено под сельскохозяйственные площади.
Проект был представлен и поддержан на заседании ООН.
Правда, о дате реализации проекта речи не идет: он все еще нуждается в финансировании, но поддержка ООН может привлечь инвесторов. Посмотрите на плавучие острова в Копенгагене.
Город представляет собой набор платформ, на каждой из которых могут комфортно жить 300 человек. Шестиугольная форма выбрана за ее эстетику, устойчивость к механическим воздействиям и возможность минимального расхода материалов. Модули будут связаны между собой, составляя городские кварталы. В общей сложности получается плавучая «снежинка» – архипелаг на 2,5 млн. жителей.
Города будут безотходными – 100% мусора будет перерабатываться; основным транспортом станут велосипеды, а энергия будет добываться из возобновляемых источников. Около 300 кв.метров на каждом острове будет отведено под сельскохозяйственные площади.
Проект был представлен и поддержан на заседании ООН.
«Мы должны строить города для людей, а не автомобилей. Мы должны строить города, готовые противостоять климатическим рискам, таким как шторма и повышение уровня моря. Плавучие города могут быть частью нашего нового арсенала инструментов будущего», – заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.
Правда, о дате реализации проекта речи не идет: он все еще нуждается в финансировании, но поддержка ООН может привлечь инвесторов. Посмотрите на плавучие острова в Копенгагене.