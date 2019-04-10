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Экстремал прошел по канату над пропастью в горах: видео
Норвежец Эспен Хатлеског прошел по канату, подвешенному на высоте одного километра от земли.
Анастасия Баринова
10 апреля 2019 в 18:38
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Норвежец Эспен Хатлеског (Espen Hatleskog) увлекается историей викингов, ведет съемки природы с помощью дрона и время от времени сам попадает в объектив камеры. Несколько лет назад он, занимаясь бейсджампингом, совершил прыжок на расстояние 1000 метров с вершины живописной горы Кьераг.
А недавно Эспен прошел по канату, протянутому на километровой высоте между горными утесами в Норвегии. На видео можно увидеть, что спортсмен беспечно идет по тонкой «дороге», лежит на ней, сидит, спрыгивает и повисает на руках. В один из моментов страховочная веревка помогла избежать несчастного случая.
«Просто гуляю по горным скалам», – комментирует событие он сам. Посмотрите на других любителей экстремального спорта.
А недавно Эспен прошел по канату, протянутому на километровой высоте между горными утесами в Норвегии. На видео можно увидеть, что спортсмен беспечно идет по тонкой «дороге», лежит на ней, сидит, спрыгивает и повисает на руках. В один из моментов страховочная веревка помогла избежать несчастного случая.
«Просто гуляю по горным скалам», – комментирует событие он сам. Посмотрите на других любителей экстремального спорта.