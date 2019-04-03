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В Лондоне вырастет 300-метровый тюльпан: споры вокруг нового небоскреба
Власти лондонского Сити одобрили проект строительства небоскреба под названием Tulip («Тюльпан»).
Анастасия Баринова
3 апреля 2019 в 15:00
В Лондоне будет построено провокационное здание: споры о нем не прекращались с момента обнародования проекта, но теперь преодолен важный административный рубеж. На заседании комитета по планированию столичного района Сити проект был утвержден 18-ю голосами против 7-ми.
Автором идеи выступает знаменитое архитектурное бюро Foster + Partner's. Среди его работ – пешеходный Мост Тысячелетия и Сити-холл в Лондоне, аэропорт Гонконга и Купол Рейхстага в Берлине.
Новое здание под названием «Тюльпан» расположится рядом другим произведением Нормана Фостера: 40-этажным небоскребом Мэри-Элис, за характерную форму получившим прозвище «Огурец» (англ. The Gherkin).
«Тюльпан» высотой 305 метров будет похож на стебель с бутоном; на его 12 уровнях расположатся вращающиеся смотровые площадки, рестораны, бары, мини-парк и другие общественные места. Продвигая новый проект, Фостер напоминает, что все новое неизбежно вызывает споры; что и появившийся 20 лет назад «Огурец» сначала был принят «в штыки», а теперь гармонично дополняет городской ландшафт. Критики проекта возражают, что здание нарушает принципы застройки города, и может сбить функционирование радиолокационных систем аэропортов. Несмотря на это, проект был одобрен и утвержден, а в отчете, предоставленном комитету даже высказывается надежда, что небоскреб станет новой «архитектурной иконой» Лондона.
Планируется, что небоскреб будет привлекать 1,2 миллиона посетителей каждый год, и к 2045 году город заработает 1 млрд. фунтов (около $1,4 млрд.). Теперь документы о возможном строительстве должна рассмотреть мэрия. В случае одобрения работы начнутся уже в следующем году, а первых посетителей «Тюльпан» примет в 2025 году.
Узнайте о самых необычных мостах мира, среди которых – детище Фостера.
Автором идеи выступает знаменитое архитектурное бюро Foster + Partner's. Среди его работ – пешеходный Мост Тысячелетия и Сити-холл в Лондоне, аэропорт Гонконга и Купол Рейхстага в Берлине.
Новое здание под названием «Тюльпан» расположится рядом другим произведением Нормана Фостера: 40-этажным небоскребом Мэри-Элис, за характерную форму получившим прозвище «Огурец» (англ. The Gherkin).
«Тюльпан» высотой 305 метров будет похож на стебель с бутоном; на его 12 уровнях расположатся вращающиеся смотровые площадки, рестораны, бары, мини-парк и другие общественные места. Продвигая новый проект, Фостер напоминает, что все новое неизбежно вызывает споры; что и появившийся 20 лет назад «Огурец» сначала был принят «в штыки», а теперь гармонично дополняет городской ландшафт. Критики проекта возражают, что здание нарушает принципы застройки города, и может сбить функционирование радиолокационных систем аэропортов. Несмотря на это, проект был одобрен и утвержден, а в отчете, предоставленном комитету даже высказывается надежда, что небоскреб станет новой «архитектурной иконой» Лондона.
Планируется, что небоскреб будет привлекать 1,2 миллиона посетителей каждый год, и к 2045 году город заработает 1 млрд. фунтов (около $1,4 млрд.). Теперь документы о возможном строительстве должна рассмотреть мэрия. В случае одобрения работы начнутся уже в следующем году, а первых посетителей «Тюльпан» примет в 2025 году.
Узнайте о самых необычных мостах мира, среди которых – детище Фостера.