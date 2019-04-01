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Тайна нашествия Гарфилдов на побережье Бретани раскрыта
Из моря Ируаз на побережье более 30 лет выносило пластиковые телефоны в виде кота Гарфилда.
Анастасия Баринова
1 апреля 2019 в 17:05
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С 1978 года одним из самых знаменитых котов в мире является Гарфилд – персонаж одноименной серии комиксов и мультфильмов. Его популярность отразилась в многообразии сувениров, среди которых оказался даже телефонный аппарат. Сейчас он уже не производится, но коллекционеры могут его купить на интернет-аукционах.
В 1980-х годах жители французской Бретани начали находить телефоны в форме рыжих самодовольных котов на побережье моря Ируаз. Плавучая флотилия Гарфилдов продолжала появляться там на протяжении следующих трех десятков лет, причем иногда телефоны целыми, иногда – в полуразрушенном состоянии.
Очисткой побережья в последнее время занимаются волонтеры организации Ar Viltansou, и только в прошлом году они насчитали более 200 телефонных фрагментов. Экологи принялись широко освещать ситуацию, и дело не только в любимом мультперсонаже: любой пластиковый мусор, а из моря его вымывает очень много, является опасным для флоры и фауны.
Освещение проблемы возымело свое действие: местный фермер Рене Морван (René Morvan) рассказал, что знает, откуда многочисленные коты-телефоны мигрируют к побережью Бретани. В 80-х Морвану было 20 лет, и вместе с братом он в прибрежной пещере нашел контейнер, упавший с грузового судна. Предположительно, сильный шторм в то время затопил корабль, с которого и упал этот контейнер, полный популярных на тот момент телефонов. Ударившись о скалы, контейнер раскололся, и часть кошачьего груза сломалась, а часть постепенно уносило в море. В те годы никто особенно не задумывался о влиянии посторонних предметов на экологию, а море выносило массу самых разных предметов, потому братья Морваны не сообщали о находке.
Мужчина показал экологам место расположения контейнера, который сейчас превратился в старую ржавую развалину, и те обнаружили в нем остатки товаров, среди которых и были многочисленные оранжевые телефоны. Морские обитатели уже привыкли к необычному соседству – среди затопленного некогда груза жили морские звезды и крабы.
Тем не менее, пластиковый мусор крайне опасен для океанской фауны. Между тем в морях, по самым скромным оценкам, теряется до 1500 подобных контейнеров.
В 1980-х годах жители французской Бретани начали находить телефоны в форме рыжих самодовольных котов на побережье моря Ируаз. Плавучая флотилия Гарфилдов продолжала появляться там на протяжении следующих трех десятков лет, причем иногда телефоны целыми, иногда – в полуразрушенном состоянии.
Очисткой побережья в последнее время занимаются волонтеры организации Ar Viltansou, и только в прошлом году они насчитали более 200 телефонных фрагментов. Экологи принялись широко освещать ситуацию, и дело не только в любимом мультперсонаже: любой пластиковый мусор, а из моря его вымывает очень много, является опасным для флоры и фауны.
Освещение проблемы возымело свое действие: местный фермер Рене Морван (René Morvan) рассказал, что знает, откуда многочисленные коты-телефоны мигрируют к побережью Бретани. В 80-х Морвану было 20 лет, и вместе с братом он в прибрежной пещере нашел контейнер, упавший с грузового судна. Предположительно, сильный шторм в то время затопил корабль, с которого и упал этот контейнер, полный популярных на тот момент телефонов. Ударившись о скалы, контейнер раскололся, и часть кошачьего груза сломалась, а часть постепенно уносило в море. В те годы никто особенно не задумывался о влиянии посторонних предметов на экологию, а море выносило массу самых разных предметов, потому братья Морваны не сообщали о находке.
Мужчина показал экологам место расположения контейнера, который сейчас превратился в старую ржавую развалину, и те обнаружили в нем остатки товаров, среди которых и были многочисленные оранжевые телефоны. Морские обитатели уже привыкли к необычному соседству – среди затопленного некогда груза жили морские звезды и крабы.
Тем не менее, пластиковый мусор крайне опасен для океанской фауны. Между тем в морях, по самым скромным оценкам, теряется до 1500 подобных контейнеров.