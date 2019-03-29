Телеканал «Моя Планета» объявляет фотоконкурс. Лучшие работы увидит вся страна!
В 2019 году тема фотоконкурса – национальные и культурные символы России. Богатейшая культура народов во всем ее многообразии и самобытности. Места, которые вдохновляют на открытия и дают энергию для новых свершений: природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные с важными историческими событиями, паломничеством и многим другим. Население далеко не каждой страны мира имеет столько поводов для гордости за свою Родину, сколько есть у людей России.
Фотовыставка «Моя Планета. Сокровища России» пройдет в июне-сентябре 2019 г. в Москве и других городах России. Работы участников также будут опубликованы на сайте «Моей Планеты». Для участия в конкурсе необходимо прислать не более пяти фотографий и в письме подробно рассказать о себе и описать свои работы. Фото должны быть в максимальном качестве, горизонтальными и полноцветными. Работы принимаются до 20 мая 2019 года. Делитесь своими открытиями и идеями для путешествий! Покажите свою Россию!
Технические требования:
Фото горизонтальные, цветные
Размер фото при печати: 1500х1000мм
Размер фотографии: 1225х939мм
Файл должен быть оригинального размера с разрешением 300 точек на дюйм.
К каждому фото необходимо указать:
Автор: имя, фамилия
Город: где была сделана фотография
Название фото: должно быть ярким, запоминающимся
Описание: расскажите, что происходит в кадре, чем этот момент удивителен и важен для Вас. Расскажите историю так, как рассказали бы друзьям, простыми словами и с деталями. (Упомяните, где происходит действие, если этого нет в названии)
Объем описания: 500 знаков с пробелами
Заявки на конкурс оправляйте по адресу: konkurs@moya-planeta.ru