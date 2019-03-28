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Остров женщин продаётся за миллион евро
Цена для частного острова более чем заманчивая — но есть несколько нюансов.
Анастасия Баринова
28 марта 2019 в 21:46
Изола-делле-Феммине, или «Остров женщин», расположен в 300 метрах от побережья Сицилии. Красивый необитаемый остров с романтичным названием находится на северо-западе Сицилии, в провинции Палермо. Когда-то он был полуостровом, но со временем эрозия уничтожила небольшой перешеек. Точное происхождение его имени не известно. Согласно одному предположению, в XVI веке здесь находилась женская тюрьма. Другая версия основывается на том, что в XIX веке в ближайших населенных пунктах на материке произошла вспышка чумы, и здоровые женщины и дети были отправлены на прибрежный остров до окончания болезни. Также существует легенда о том, что в древности 13 турецких девушек изгнали из их семей, и шторм прибил лодку к островку, где они и жили припеваючи до конца своих дней.
В настоящее время остров с полуразрушенной башней XVII века необитаем и принадлежит одной из знатных итальянских семей. Когда-то владельцы приезжали сюда отдыхать, а теперь у них нет это ни времени, ни желания. Между тем им приходится платить налоги за уже ненужную землю, поэтому несколько лет назад было решено выставить «л'исолотто», то есть «островок» (как его величают сицилийцы) на продажу.
Первоначальная цена составляла 3,5 млн евро, но покупатель не нашелся, и продавец озвучил более гибкие условия: диапазон составляет 1-3 миллиона евро. Выторговать дешевле, чем 1,1 млн, едва ли получится, а вот на двух (как поясняют вовлеченные в сделку риэлторы) вполне можно сойтись.
Владельцы уверены, что при умелом управлении остров ждет большое будущее. Он может стать элитным частным имением или туристической достопримечательностью. А в случае, если будет придуман интересный проект, можно получить субсидии и налоговые льготы от ЕС.
Помимо башни, которая в древности входила в цепь укреплений для защиты побережья Сицилии от набегов сарацинских пиратов, на острове сохранились руины древнегреческих и римских погребов и резервуаров для сбора дождевой воды. С вершины башни открывается великолепный панорамный вид на соседние острова. Во время Второй мировой войны союзники бомбили остров, а затем этот участок суши использовался военно-морским флотом США в качестве форпоста.
Город Изола-делле-Феммине, лежащий напротив острова и названный в честь него, насчитывает около 7 тысяч жителей.
Узнайте о о выставленном на продажу американском городе.
В настоящее время остров с полуразрушенной башней XVII века необитаем и принадлежит одной из знатных итальянских семей. Когда-то владельцы приезжали сюда отдыхать, а теперь у них нет это ни времени, ни желания. Между тем им приходится платить налоги за уже ненужную землю, поэтому несколько лет назад было решено выставить «л'исолотто», то есть «островок» (как его величают сицилийцы) на продажу.
Первоначальная цена составляла 3,5 млн евро, но покупатель не нашелся, и продавец озвучил более гибкие условия: диапазон составляет 1-3 миллиона евро. Выторговать дешевле, чем 1,1 млн, едва ли получится, а вот на двух (как поясняют вовлеченные в сделку риэлторы) вполне можно сойтись.
Владельцы уверены, что при умелом управлении остров ждет большое будущее. Он может стать элитным частным имением или туристической достопримечательностью. А в случае, если будет придуман интересный проект, можно получить субсидии и налоговые льготы от ЕС.
Помимо башни, которая в древности входила в цепь укреплений для защиты побережья Сицилии от набегов сарацинских пиратов, на острове сохранились руины древнегреческих и римских погребов и резервуаров для сбора дождевой воды. С вершины башни открывается великолепный панорамный вид на соседние острова. Во время Второй мировой войны союзники бомбили остров, а затем этот участок суши использовался военно-морским флотом США в качестве форпоста.
Город Изола-делле-Феммине, лежащий напротив острова и названный в честь него, насчитывает около 7 тысяч жителей.
Узнайте о о выставленном на продажу американском городе.