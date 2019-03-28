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Пластику — нет! В Европе запретят одноразовую посуду
27 марта Европарламент окончательно утвердил законопроект; с 2021 года одноразовые изделия из пластика окажутся под запретом.
Анастасия Баринова
28 марта 2019 в 15:34
Обсуждение документа началось в октябре 2018 года: тогда он был поддержан 571 голосом против 53. В ходе нынешнего голосования «за» высказались 560 депутатов, против – 35, и это окончательное решение.
С 2021 года на всей территории Евросоюза будут запрещены:
• пластиковые столовые приборы – одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки
• стаканчики из пенопласта,
• соломинки для коктейлей, ватные палочки и палочки для воздушных шаров,
• разлагающийся от кислорода пластик (изделия из так называемых OXO-degradable полимеров распадаются на мелкие частицы под воздействием атмосферного кислорода – но нет доказательств, что этот микропластик продолжает разлагаться, а не просто засоряет почву и воду).
К 2029 году Евросоюз планирует отправлять на переработку 90% пластиковых бутылок. Для этого уже в 2025 все вновь произведенные бутылки должны будут на четверть состоять из переработанного сырья, а к 2030 – почти на треть.
Пластиковое загрязнение негативно влияет на туризм, рыболовство и другие сферы жизни и экономики; оно ежегодно причиняет всем странам ЕС ущерб на уровне 259-695 миллионов евро. На пластик приходится до 70% всего мусора на европейских пляжах, при этом около половины такого мусора – это одноразовые изделия (остальное – рыболовные снасти и т.д.).
Власти рассчитывают, что новый закон снизит спрос на пластиковые изделия и побудит европейцев правильно обращаться с неперерабатываемыми отходами: сигаретами с пластиковыми фильтрами, влажными салфетками и т.д.
Это не совсем так: в настоящее время более 40 государств уже ограничили использование пластиковой тары, а самый суровый закон действует в Кении.
С 2021 года на всей территории Евросоюза будут запрещены:
• пластиковые столовые приборы – одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки
• стаканчики из пенопласта,
• соломинки для коктейлей, ватные палочки и палочки для воздушных шаров,
• разлагающийся от кислорода пластик (изделия из так называемых OXO-degradable полимеров распадаются на мелкие частицы под воздействием атмосферного кислорода – но нет доказательств, что этот микропластик продолжает разлагаться, а не просто засоряет почву и воду).
К 2029 году Евросоюз планирует отправлять на переработку 90% пластиковых бутылок. Для этого уже в 2025 все вновь произведенные бутылки должны будут на четверть состоять из переработанного сырья, а к 2030 – почти на треть.
Пластиковое загрязнение негативно влияет на туризм, рыболовство и другие сферы жизни и экономики; оно ежегодно причиняет всем странам ЕС ущерб на уровне 259-695 миллионов евро. На пластик приходится до 70% всего мусора на европейских пляжах, при этом около половины такого мусора – это одноразовые изделия (остальное – рыболовные снасти и т.д.).
Власти рассчитывают, что новый закон снизит спрос на пластиковые изделия и побудит европейцев правильно обращаться с неперерабатываемыми отходами: сигаретами с пластиковыми фильтрами, влажными салфетками и т.д.
«Европа не является главным источником пластикового загрязнения планеты, но новаторская мера послужит примером для всего мира», – вице-президент Комиссии ЕС Франс Тиммерманс.
Это не совсем так: в настоящее время более 40 государств уже ограничили использование пластиковой тары, а самый суровый закон действует в Кении.