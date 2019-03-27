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Сиба-ину продает жареный батат на улицах Хоккайдо (и у нее здорово получается!)
Самый очаровательный продавец на свете!
Анастасия Крутикова
27 марта 2019 в 15:38
とある旦那からのLINE
「わんわんが焼き芋売ってる」— ひゅがた は ディーシー だった ！▼ (@hina_shii_ver2) March 18, 2019
犬の、焼き芋屋さん、だと⋯？？#可愛すぎ pic.twitter.com/YNvmbI0Htl
Пост в твиттере вскоре стал вирусным, и о пушистом менеджере получилось узнать больше. Главная (и, кажется, единственная) обязанность сиба-ину – появляться за прилавком каждый раз, как его чуткий слух уловит приближение нового потенциального покупателя. Кен-кун приветствует гостя, положив лапы на прилавок, а после человек может взять из коробки завернутое в фольгу горячее угощение, положив деньги в специальное отделение.
Стоимость жареного батата – 100 иен (чуть меньше одного доллара) за штуку. Табличка рядом с Кен-куном гласит: «Я собака, поэтому не смогу дать вам сдачу». Это означает, что покупатель может заплатить больше денег, оставив «чаевые», которые, скорее всего, пойдут на угощение самостоятельному псу. Если же кто-то решит украсть закуску, продавец вряд ли оставит прилавок, чтобы кинуться в погоню – сиба-ину полностью полагается на порядочность японцев и туристов на Хоккайдо.
Английское издание Metro отмечает, что хотя пес проводит в киоске почти целый день – его вовсе не принуждают работать, а хозяин часто гуляет с собакой по улицам Саппоро, где они живут.