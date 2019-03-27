Жизнь планеты

Сиба-ину продает жареный батат на улицах Хоккайдо (и у нее здорово получается!)

Самый очаровательный продавец на свете!
Анастасия Крутикова
27 марта 2019 в 15:38
  • Сиба-ину продает жареный батат на улицах Хоккайдо (и у нее здорово получается!)
    Фото: Paul.Hounshell/Flickr.com
Якиимо – это популярное в Японии блюдо, которое представляет собой обжаренный или запеченный батат (также это клубнеплодное растение называют сладким картофелем). Недавно на острове Хоккайдо один из пользователей твиттера заметил необычный киоск, где продавали горячее якиимо. За прилавком не было никого, кроме его единственного продавца и по совместительству управляющего – трехлетнего пса породы сиба-ину по имени Кен-кун.


Пост в твиттере вскоре стал вирусным, и о пушистом менеджере получилось узнать больше. Главная (и, кажется, единственная) обязанность сиба-ину – появляться за прилавком каждый раз, как его чуткий слух уловит приближение нового потенциального покупателя. Кен-кун приветствует гостя, положив лапы на прилавок, а после человек может взять из коробки завернутое в фольгу горячее угощение, положив деньги в специальное отделение. 

Стоимость жареного батата – 100 иен (чуть меньше одного доллара) за штуку. Табличка рядом с Кен-куном гласит: «Я собака, поэтому не смогу дать вам сдачу». Это означает, что покупатель может заплатить больше денег, оставив «чаевые», которые, скорее всего, пойдут на угощение самостоятельному псу. Если же кто-то решит украсть закуску, продавец вряд ли оставит прилавок, чтобы кинуться в погоню – сиба-ину полностью полагается на порядочность японцев и туристов на Хоккайдо. 

Английское издание Metro отмечает, что хотя пес проводит в киоске почти целый день – его вовсе не принуждают работать, а хозяин часто гуляет с собакой по улицам Саппоро, где они живут. 

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