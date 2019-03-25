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Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии из музея в мечеть
Идею поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Анастасия Баринова
25 марта 2019 в 15:13
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Собор Святой Софии в Константинополе (Стамбуле) является всемирно известным памятником византийского зодчества. В 1453 году после захвата города османами православный храм был обращен в мечеть, в 1935 году он приобрел статус музея, а спустя полвека – внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2007 году появилось движение за возвращение первоначального статуса Святой Софии (англ. Free Agia Sophia Council). Его глава Крис Спиру говорит: «Мы стремимся, чтобы собор Святой Софии Премудрости Божией снова занял подобающее ему место как храм, священный для всего христианства, как мать всех церквей, как царственный храм православия… Святая София никогда не была мечетью и никогда не была музеем. Она всегда была христианским храмом, переделанным в мечеть султана-завоевателя, а затем и в музей».
Одновременно началась кампания по превращению музея в мечеть, но Верховный суд отклонил соответствующий запрос. Тем не менее, вскоре в многолетнем споре все же может быть поставлена точка. Недавно президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в прямом эфире телерадиокомпании TGRT, дал ответ на вопрос «Нельзя ли сделать доступ в священное для мусульман место бесплатным?». Эрдоган сказал, что это можно осуществить: достаточно поменять статус объекта.
Президент напомнил, что другие исторические мечети в Стамбуле, такие как Голубая, открыты для всех посетителей бесплатно несмотря на статус действующей мечети.
Стоимость посещения музея «Собор Святая София» составляет 60 лир (около $10,5). Узнайте, в каких музеях можно бывать без билета.
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В 2007 году появилось движение за возвращение первоначального статуса Святой Софии (англ. Free Agia Sophia Council). Его глава Крис Спиру говорит: «Мы стремимся, чтобы собор Святой Софии Премудрости Божией снова занял подобающее ему место как храм, священный для всего христианства, как мать всех церквей, как царственный храм православия… Святая София никогда не была мечетью и никогда не была музеем. Она всегда была христианским храмом, переделанным в мечеть султана-завоевателя, а затем и в музей».
Одновременно началась кампания по превращению музея в мечеть, но Верховный суд отклонил соответствующий запрос. Тем не менее, вскоре в многолетнем споре все же может быть поставлена точка. Недавно президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в прямом эфире телерадиокомпании TGRT, дал ответ на вопрос «Нельзя ли сделать доступ в священное для мусульман место бесплатным?». Эрдоган сказал, что это можно осуществить: достаточно поменять статус объекта.
«Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно», – Тайип Эрдоган.
Президент напомнил, что другие исторические мечети в Стамбуле, такие как Голубая, открыты для всех посетителей бесплатно несмотря на статус действующей мечети.
Стоимость посещения музея «Собор Святая София» составляет 60 лир (около $10,5). Узнайте, в каких музеях можно бывать без билета.
Главные тексты, анонсы наших мероприятий и шуточки от редакции – в нашем канале в Телеграме. Подписывайтесь!