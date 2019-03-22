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Гонконгу придется создать искусственный остров из-за критической нехватки земли
Искусственный остров будет построен возле Лантау.
Анастасия Баринова
22 марта 2019 в 14:33
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Гонконг столкнулся с серьезным вызовом: численность его населения стремительно увеличивается, и имеющейся территории давно не хватает. Здесь на площади 1106,4 км² живет около 7,7 млн. человек (плотность составляет более 6700 чел./км²). Не спасает и рекордное количество небоскребов, поэтому теперь город-государство попробует расти не ввысь, а вширь. Идея насыпных островов в качестве решения проблемы высказывалась уже давно, а в 2018 году был представлен и сразу же утвержден проект Lantau Tomorrow Vision.
Новый участок суши должен появиться возле Лантау – крупнейшего острова в Гонконге, на котором расположен международный аэропорт. В результате реализации проекта город получит дополнительные 1000 гектаров земли для строительства 260 тысяч новых жилых объектов. 70% из них будут государственным жильем. Остров будет располагаться на высоте не менее шести метров над уровнем моря (так же, как и аэропорт), что позволит ему противостоять и тайфунам, и наводнениям.
Масштаб замысла очевиден в сравнении с другими похожими проектами: так, знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра в Дубае имеет площадь всего около 560 гектаров.
Стоимость работ по Lantau Tomorrow Vision оценивается почти в 80 миллиардов долларов, и уже один этот факт вызвал шквал критики: указанная сумма наполовину опустошит бюджет города. Правительству напоминают, что есть более дешевые и доступные варианты – например, обратить внимание на участки, ранее использовавшиеся под промышленные цели, а теперь стоящие без дела. Кроме того, непоправимый урон может быть нанесен природе: особое беспокойство экологов вызывает судьба редкого подвида китайского дельфина (лат. Sousa chinensis), который отличается розовым оттенком своей кожи.
В свою очередь, власти не собираются отказываться от амбициозных планов: они уже заложили в проект природоохранный фонд в размере 127 миллионов долларов, а что касается займа из городского бюджета – он вскоре будет восполнен, и даже с прибылью, поскольку интерес к новым территориям проявили крупные застройщики.
Узнайте, чем заняться в Гонконге.
Новый участок суши должен появиться возле Лантау – крупнейшего острова в Гонконге, на котором расположен международный аэропорт. В результате реализации проекта город получит дополнительные 1000 гектаров земли для строительства 260 тысяч новых жилых объектов. 70% из них будут государственным жильем. Остров будет располагаться на высоте не менее шести метров над уровнем моря (так же, как и аэропорт), что позволит ему противостоять и тайфунам, и наводнениям.
Масштаб замысла очевиден в сравнении с другими похожими проектами: так, знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра в Дубае имеет площадь всего около 560 гектаров.
Стоимость работ по Lantau Tomorrow Vision оценивается почти в 80 миллиардов долларов, и уже один этот факт вызвал шквал критики: указанная сумма наполовину опустошит бюджет города. Правительству напоминают, что есть более дешевые и доступные варианты – например, обратить внимание на участки, ранее использовавшиеся под промышленные цели, а теперь стоящие без дела. Кроме того, непоправимый урон может быть нанесен природе: особое беспокойство экологов вызывает судьба редкого подвида китайского дельфина (лат. Sousa chinensis), который отличается розовым оттенком своей кожи.
В свою очередь, власти не собираются отказываться от амбициозных планов: они уже заложили в проект природоохранный фонд в размере 127 миллионов долларов, а что касается займа из городского бюджета – он вскоре будет восполнен, и даже с прибылью, поскольку интерес к новым территориям проявили крупные застройщики.
Узнайте, чем заняться в Гонконге.