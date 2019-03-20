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Жизнь планеты

Самые счастливые страны мира: рейтинг 2019 года

Рейтинг возглавляет Финляндия, а замыкает Южный Судан.
Анастасия Баринова
20 марта 2019 в 14:41
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Проанализировав жизнь людей в 156 странах мира за период 2016-2018 годы, эксперты ООН опубликовали ежегодный доклад World Happiness Report. Этот «Международный рейтинг счастья» составляется на основе нескольких критериев: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, здравоохранения, коррупции, свобод и так далее. Каждый из показателей был оценен по десятибалльной шкале, что позволило получить общий результат.

Высшую оценку второй раз подряд получила Финляндия (7,7 балла), тогда как еще в 2017 году она занимала 5-е место. Вместе с ней первую пятерку составляют Дания (7,6), Норвегия (7,5) Исландия (7,5) и Нидерланды (7,4). Великобритания поднялась на четыре позиции, расположившись на 15-м месте, США переместились с прежней 18-й ступени рейтинга на 19-ю.

В России показатель счастья снизился до 5,6 балла – это 68-е место. В прошлом отчете страна занимала 59-ю строчку.

Украине досталось 133-е место (+5), Эстонии – 55-е (+8), а Молдавия опустилась на 71-ю позицию с прежней 67-й. Наибольшее падение показала Венесуэла: 108 против 37, что объясняется текущим политическим и экономическим кризисом. А самые несчастные люди живут в Руанде (3,3 балла), Танзании (3,2), Афганистане (3,2), Центральноафриканской республике (3) и Южном Судане (2,8).

Узнайте о самых опасных для путешествия странах.

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