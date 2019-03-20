Астана может быть переименована в честь Назарбаева
В среду Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и в процессе предложил отдать должное Назарбаеву. «Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — цитирует Токаева «Интерфакс».
Помимо этого, новый президент предложил построить в Астане памятник в честь Назарбаева, а также назвать в его честь центральные улицы всех областных городов.
Касым-Жомарт Токаев будет обладать президентскими полномочиями до апреля 2020 года, то есть до истечения срока действия полномочий Назарбаева, останься тот на своем посту. После этого в Казахстане пройдут плановые президентские выборы.
После распада СССР столицей Казахстана остался город Алматы. 10 декабря 1997 года указом Назарбаева столицей страны стала Акмола, переименованная в Астану 6 мая 1998 года.