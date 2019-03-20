  • Астана может быть переименована в честь Назарбаева
    Центр Астаны во главе с Байтереком Фото: Рамиль Галеев
  • Астана может быть переименована в честь Назарбаева
    Хан Шатыр, самый большой шатер в мире. Астана, Казахстан Фото: Олег Ивастов
Жизнь планеты

Астана может быть переименована в честь Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает переименовать столицу страны в честь ее первого президента.
National Geographic Россия
20 марта 2019 в 12:12
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19 марта Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с апреля 1990 года, подписал указ о сложении с себя полномочий президента. Новым лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев, ранее возглавлявший Сенат (верхнюю палату парламента).

В среду Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и в процессе предложил отдать должное Назарбаеву. «Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — цитирует Токаева «Интерфакс».

Помимо этого, новый президент предложил построить в Астане памятник в честь Назарбаева, а также назвать в его честь центральные улицы всех областных городов.

Касым-Жомарт Токаев будет обладать президентскими полномочиями до апреля 2020 года, то есть до истечения срока действия полномочий Назарбаева, останься тот на своем посту. После этого в Казахстане пройдут плановые президентские выборы.

После распада СССР столицей Казахстана остался город Алматы. 10 декабря 1997 года указом Назарбаева столицей страны стала Акмола, переименованная в Астану 6 мая 1998 года.

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