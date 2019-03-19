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Властелины времени: Россия может вернуть сезонный перевод часов
Законопроект внес депутат Госдумы от «Единой России».
Анастасия Баринова
19 марта 2019 в 16:25
Депутат Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод часов, отмененный в 2011 году. Тогда, в ночь на 27 марта, страна перешла на постоянное летнее время. Однако это вызывало недовольство, поскольку зимой солнце вставало слишком поздно. В 2014 году стрелки часов перевели на час назад – на постоянное зимнее время, но и это устроило не всех. В результате Алтай, Волгоградская, Магаданская и ряд других областей перешли в соседние восточные часовые зоны (перевели часы на час вперед), а также закрепили за собой постоянное летнее время.
Внеся предложение в Госдуму, Барышев уверяет, что оно «продиктовано здравым смыслом».
В «Единой России», в свою очередь, напоминают, что подобный вопрос неоднократно обсуждался: « У идеи есть много сторонников и противников, дискуссия между которыми может продолжаться до бесконечности». Представленный в Госдуму законопроект в ближайшее время будет рассмотрен на экспертном совете, затем его обсудят на заседании фракции Единой России и профильного комитета Госдумы.
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Внеся предложение в Госдуму, Барышев уверяет, что оно «продиктовано здравым смыслом».
«Когда зимой встаешь в темноте – это одно. А когда летом живешь по зимнему времени – это другое. Ночь на часах – а за окном уже солнышко светит. А вечером люди приходят домой с работы и учебы и сразу включают свет. В этом собака и зарыта. Это десятки миллиардов рублей, которые мы переплачиваем как потребители. Нам навязывают эту услугу. Об экономии, об энергосбережении вообще никто не думает», – Андрей Барышев.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ежегодно в два часа ночи в последнее воскресенье марта стрелки часов должны переводиться на час вперед, а в три часа ночи в последнее воскресенье октября – на час назад. Ссылаясь на экспертов, Барышев подчеркивает, что «приведет к значительному увеличению эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00 (в среднем на 50%), при этом светлое время суток в утренние часы с 6:00 до 10:00 сократится незначительно (в среднем на 8,5%)». За год эффективно используемое светлое время суток увеличится в среднем почти на 200 часов, что не только «положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха и занятий спортом».
В «Единой России», в свою очередь, напоминают, что подобный вопрос неоднократно обсуждался: « У идеи есть много сторонников и противников, дискуссия между которыми может продолжаться до бесконечности». Представленный в Госдуму законопроект в ближайшее время будет рассмотрен на экспертном совете, затем его обсудят на заседании фракции Единой России и профильного комитета Госдумы.
Узнайте о связи здоровья и перевода часовых стрелок.