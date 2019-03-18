820
1
Vessel: новая (и грандиозная) достопримечательность Нью-Йорка
Футуристическая смотровая площадка расположилась в районе Вест-Сайд на Манхеттене.
National Geographic Россия
18 марта 2019 в 20:42
592
Vessel – изюминка нового комплекса Хадсон Ярдз, включающего в себя небоскребы, рестораны, торговые центры и открытые зоны со множеством развлечений. По сути, Vessel – это вертикальная смотровая площадка, напоминающая лабиринт. Ее диаметр у основания составляет 15 метров, в верхней части – около 46 метров. Каждый лестничный пролет абсолютно идентичен остальным, из-за чего создается впечатление бесконечной лестницы.
Ключевые цифры:
• 154 лестничных пролета;
• 2500 ступенек;
• 80 платформ;
• 60 метров над уровнем моря.
«Повторяющиеся элементы делают геометрию этого проекта поистине завораживает, – говорит Стюарт Вуд, один из дизайнеров Vessel. – Находясь внутри нее, вы чувствуете спокойствие. Да, вы в самом центре Нью-Йорка – и все равно ощущаете это».
Смотровая площадка будет работать с 10 утра до 9 вечера по местному времени.
Название Vessel (корабль, судно, сосуд – в английском языке у этого слова множество значений – Nat-geo.ru) лишь временное. Когда посетители выходят из здания, их просят предложить свой вариант, один из которых, возможно, станет постоянным.