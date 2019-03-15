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Глобальное потепление как повод не ходить в школу: опыт Швеции
Молодежь протестует против пассивной экологической позиции своих правительств.
Анастасия Баринова
15 марта 2019 в 14:39
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В 2015 году независимая группа студентов обратилась к учащимся по всему миру с призывом пропустить занятия 30 ноября, первый день климатической конференции под эгидой ООН, в знак протеста против бездействия мировых лидеров. Идею поддержали в более чем 100 странах, где она получила разные названия: School strike for climate («Климатическая забастовка школ»), Fridays for Future («Пятницы ради будущего»), Youth for Climate («Молодежь за климат») и Youth Strike 4 Climate («Забастовка молодежи ради климата»). Движение крепло, его сторонники выдвигали три основных требования: 100%-ный переход на чистую энергию, отказ от ископаемого топлива и помощь климатическим беженцам.
С 2018 года «лицом» движения является шведская школьница Грета Тунберг (Greta Thunberg), которой на тот момент было 15 лет. В конце августа, накануне начала учебного года и выборов, она отказалась выходить на занятия, потребовав от будущего правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября она стала проводить по пятницам, в учебное время, пикеты возле парламента: до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению.
Обращаясь к мировым лидерам, Грета призывает их осознать серьезность ситуации с изменением климата. «Я хочу, чтобы вы паниковали. Хочу, чтобы вы чувствовали страх, который каждый день чувствую я, а затем начали действовать», – говорит она.
В настоящее время протест Греты поддерживают свыше 20 тысяч подростков из 270 городов мира. Ее идеи разделяют и родители: они также отказались от авиаперелетов и, кроме того, по ее примеру стали веганами. 14 марта депутаты левых партий парламентов Швеции и Новергии выдвинули экоактивистку на Нобелевскую премию мира.
Но это совсем не тот результат, которого добивалась Грета: по ее данным, ни одна из шведских партий после выборов даже не приблизилась в своих действиях к требованиям Парижского договора по климату. Она по-прежнему проводит пикеты по пятницам, но еще не решила, чем займется после школы: продолжит ли образование, или посвятит все свое время экоактивизму.
Узнайте, когда глобальное потепление уже будет нельзя остановить.
С 2018 года «лицом» движения является шведская школьница Грета Тунберг (Greta Thunberg), которой на тот момент было 15 лет. В конце августа, накануне начала учебного года и выборов, она отказалась выходить на занятия, потребовав от будущего правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября она стала проводить по пятницам, в учебное время, пикеты возле парламента: до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению.
«Мы не можем изменить мир, играя по правилам – значит, правила надо менять», – Грета Тунберг.В декабре того же года ее пригласили выступить на нескольких мероприятиях ООН, посвященных борьбе с глобальным потеплением. В 2019 году Грета продолжила доносить свою позицию до политиков и чиновников, при этом в любую точку Европы она добирается только на поездах: самолеты оставляют слишком большой углеродный след.
Обращаясь к мировым лидерам, Грета призывает их осознать серьезность ситуации с изменением климата. «Я хочу, чтобы вы паниковали. Хочу, чтобы вы чувствовали страх, который каждый день чувствую я, а затем начали действовать», – говорит она.
В настоящее время протест Греты поддерживают свыше 20 тысяч подростков из 270 городов мира. Ее идеи разделяют и родители: они также отказались от авиаперелетов и, кроме того, по ее примеру стали веганами. 14 марта депутаты левых партий парламентов Швеции и Новергии выдвинули экоактивистку на Нобелевскую премию мира.
Но это совсем не тот результат, которого добивалась Грета: по ее данным, ни одна из шведских партий после выборов даже не приблизилась в своих действиях к требованиям Парижского договора по климату. Она по-прежнему проводит пикеты по пятницам, но еще не решила, чем займется после школы: продолжит ли образование, или посвятит все свое время экоактивизму.
Узнайте, когда глобальное потепление уже будет нельзя остановить.