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Жизнь планеты

Самый большой контактный зоопарк Подмосковья планируют открыть в Солнечногорске

Нужна ли городу такая достопримечательность?
13 марта 2019 в 18:34
  • Самый большой контактный зоопарк Подмосковья планируют открыть в Солнечногорске
В центральном парке Солнечногорска (города в 30 км к северо-западу от Москвы) второй год идут работы по благоустройству.


 

В 2019 планируется открыть пляж у озера Сенеж, детские площадки и новые велодорожки.  Кроме того, скоро в парке могут появиться спортивные площадки, кафе, а также «...крупнейший в области контактный зоопарк» (по словам главы Солнечногорского района Владимира Слепцова). 

Контактный зоопарк – это то, что «востребовано у населения, и мы хотим это реализовать», – Слепцов на заседании правительства Московской области. 

Слепцов уже не в первый раз продвигает идею контактного зоопарка: в 2015 с такой инициативой он выступал в Химках (тогда Слепцов был руководителем администрации), а в 2017 – в Ярославле (в свою бытность мэром). Как и в случае с Солнечногорском, загоны и вольеры для животных предлагалось устанавливать в городских парках. 

Фактически контактные зоопарки (как и популярные раньше котокафе) запрещены с декабря 2018 года законом «Об ответственном обращении с животными»:

«Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается».

Однако в Москве и Подмосковье действуют десятки контактных зоопарков. По всей видимости, они легальны при одном условии (цитируется тот же закон):

«В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

Даже если это требование исполнено, гуманность таких мест остается под большим вопросом: ежедневный контакт с толпой посетителей – фактор стресса для животных.

Важно помнить, что трогательный и смешной внешний вид далеко не всегда говорит о том, что животное счастливо (вспомним лори, для которых щекотка – мучение, а поднятые вверх руки – поза защиты). 
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Кроме этики, важен и вопрос безопасности. Укусы и царапины, которые могут оставить звери – не самая большая беда. В Штатах регулярно регистрируются случаи заражения паразитами (например, криптоспоридиоз) или острыми инфекциями (возбудитель – кишечная палочка E. coli). Кроме того, животные могут быть переносчиками стрептококков и вирусов (в частности, вируса бешенства).

Опасность не стоит недооценивать, ведь главные посетители зоопарков – дети, а они не всегда могут уберечься от укусов или соблюсти простые правила гигиены. 

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