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Почти 100 км колючей проволоки: между Латвией и Россией построен забор
Высота на некоторых участках составляет 2,7 метра.
Анастасия Баринова
12 марта 2019 в 15:38
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анонсировала план по обустройству своих восточных рубежей. Страна планировала возвести вдоль границы с Россией забор (местами – почти трехметровой высоты). Кроме забора, в смету внесли установку сенсоров и камер, возведение патрульных троп, будок и контрольно-следовой полосы (на которой бы отпечатывались следы нарушителей границы).
«Это было бы необходимо не для того, чтобы возвести между Россией и Латвией «Китайскую стену», а для ограничения потока нелегальных иммигрантов», – министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.
Общая протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км (143,9 км проходят на суше, остальные – по рекам и озерам). На границе работают десять отделений Государственной охраны, каждое из которых обслуживает участки от 22 до 40 километров.
На реализацию первой части проекта было направлено около 21 млн евро. Несмотря на крупные хищения из выделенного бюджета, к началу 2019 года был достроен забор длиной 93 километра, а полностью завершить оснащение приграничной зоны планируется в 2020 году. Для этого потребуется еще не менее 5 млн евро, пока что проект ждет финансирования.
Рихард Козловскис отмечал, что строительство стены означает безопасность и для других государств ЕС, поскольку по большей части нелегальные иммигранты из Азии направляются именно туда. И Латвия – не единственная страна, возводящая на своих рубежах заборы.
«Это было бы необходимо не для того, чтобы возвести между Россией и Латвией «Китайскую стену», а для ограничения потока нелегальных иммигрантов», – министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.
Общая протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км (143,9 км проходят на суше, остальные – по рекам и озерам). На границе работают десять отделений Государственной охраны, каждое из которых обслуживает участки от 22 до 40 километров.
На реализацию первой части проекта было направлено около 21 млн евро. Несмотря на крупные хищения из выделенного бюджета, к началу 2019 года был достроен забор длиной 93 километра, а полностью завершить оснащение приграничной зоны планируется в 2020 году. Для этого потребуется еще не менее 5 млн евро, пока что проект ждет финансирования.
Рихард Козловскис отмечал, что строительство стены означает безопасность и для других государств ЕС, поскольку по большей части нелегальные иммигранты из Азии направляются именно туда. И Латвия – не единственная страна, возводящая на своих рубежах заборы.