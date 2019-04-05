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«Хорошо и дико»: рассказы о Монголии
Страна бесконечных степей и великих охотников с ручными орлами: такой Монголия предстала перед глазами и объективом фотоблогера Николая Бондарева.
5 апреля 2019 в 14:51
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Наша дорога из России в Монголию пролегала через место удивительной красоты и энергетики – Алтай. Регион славится потрясающими пейзажами, горными реками и сотнями легенд. Об одной только Курайской степи можно написать отдельную книгу (возможно, когда-нибудь это произойдёт). Но не Алтайские пейзажи и легенды были моей целью на этот раз…
Мы проводили долгие часы в дороге, иногда останавливаясь около одиноких юрт, чтобы наш переводчик уточнил дорогу. Каждая такая юрта – совершенно отдельный, сюрреалистичный мир, из которого смотрят на тебя, а ты – на них. И все, что ты можешь – это улыбнуться, сделать фотографию и поехать дальше: дорогу подсказали, и экспедиция продолжается!
Дорогу нам иногда перебегали дикие лисы, мы видели верблюдов, стада лошадей и баранов (запах баранины преследовал повсюду!). Изредка попадались и коровы.
...Закаты в Монголии нельзя назвать красочными: солнечный диск просто заваливался за бескрайний горизонт этой волшебной страны, как будто падал с полки, сам того не ожидая. А я в это время ехал на полной скорости по разбитым грунтовкам и полям, в окнах мелькали пейзажи желтыми пятнами, дизельный двигатель свистел турбиной, яростно прокручивая колеса экспедиционной машины. В Mонголии есть какое-то трудно объяснимое ощущение свободы, пустоты и безграничности возможностей. Куда бы ты не свернул, везде будет одинаково хорошо и дико.
Семьи этнических казахов живут в отдалении от цивилизации – зато сохраняют традиции и обряды, которым не одна сотня лет. С первых секунд знакомства охотники производят незабываемое впечатление: красота костюмов (украшенных тщательно, со вниманием к деталям), послушные и умные лошади, беркуты и их хозяева посреди степи, которую обильно посыпает первым снегом… Такое ощущение, будто я перенёсся на несколько веков назад, в совершенно другой Мир.
Умение охотиться с беркутом передавалось от отца к сыну из поколения в поколение и было доступно не каждому. Возможно, это ещё одна причина того, почему охота с беркутом уходит в прошлое. И всё же, отношения птицы и человека особые, они строятся на равенстве. Хозяин не считает беркута своей собственностью. Через 10-12 лет беркутчи обязательно отпускает птицу на волю. У такой птицы будет даже больше шансов на выживание, ведь на “пенсию” он выходит прекрасным тренированным охотником.
Охота с беркутом – дело непростое. Даже для того, чтобы удержать эту птицу на руке, нужно приложить усилие: ведь её вес достигает 5-7 килограмм! К охоте привлекают именно самок, так как они крупнее и агрессивнее самцов. Настоящий беркутчи должен быть очень смелым. Ведь беркут – далеко не домашний питомец, а хищная птица.
Прежде чем приручить беркута, хозяин нередко страдает от его нападок. Хищная птица может серьёзно ранить человека. Обычно беркута берут из дикой природы, как только он начинает летать. Сначала учат сидеть на руке, затем – откликаться на зов хозяина.
В течение охотничьего сезона, который начинается в феврале и длится до начала лета, опытный беркутчи и птица в среднем могут поймать 50 или 60 лис, пару рысей и 5 волков. У беркута могут быть разные роли в охоте: он может как прикончить добычу, так и выгнать её из степи на ружейный выстрел. Два беркута способны справиться даже с оленем! Эти птицы редко терпят неудачу на охоте: у них чрезвычайно острое зрение и невероятно быстрый полет.
Во время охоты беркут может разглядеть зайца на расстоянии двух километров и преследовать жертву со скоростью более 300 км в час. Знаменитый нахмуренный взгляд птицы также появился неспроста: надбровные дуги защищают его от яркого света и пыли.
Сперва беркута приучают садиться на руку и на специальную подставку, которая станет его обычным местом. Когда орёл привыкнет к руке беркутчи, охотник подолгу ходит с ним пешком или выезжает верхом, чтобы птица привыкала оставаться спокойной при длительных выездах и пеших походах. Потом беркута заносят в дом, берут на многолюдные сборища, в гущу скота, на площадку, где резвятся дети. Постепенно птица привыкает к людям, к шуму, не пугается лая собак, криков скотины. Развитие подобных навыков – азбука дрессировки.
Следующий этап – специальная выучка. Беркута знакомят с различными сигналами связи, приучают возвращаться на зов хозяина, кружить над определённым местом, садиться по знаку в центр скопища людей или скота. Потом настает очередь приманки, с помощью которой учат захватывать добычу. Упорной тренировкой у беркута закрепляются охотничьи навыки, развивается сообразительность. Хотя орёл от природы и обладает достаточной мощью, без должной выучки на хищника попросту нападать не станет и постарается увильнуть от схватки.
Увлекшись дрессировкой, беркутчи не забывает и о другом немаловажном аспекте успехов своего питомца: он должен быть сильнее противника. И потому охотник внимательно следит за его физическим состоянием, контролирует вес, развитость ног и грудной клетки.
Одним из важных моментов является правильное время забора птенца. Если слишком рано взять его на обучение, он не будет понимать разницы между домашними и дикими животными и может напасть не на ту добычу.
Мастерство беркутчи – многогранное искусство, полное секретов. Но главные слагаемые, которые помогают человеку переломить гордость властителя небес, – это терпение, настойчивость, глубокое знание природы и, конечно же, опыт.
На охоту беркутчи выходят и поодиночке, и группой. Они прекрасно знают повадки любого степного животного, места его обитания и сезонной охоты, время появления приплода и особенности рациона. Идя по следу, охотник заранее предвидит, где зверь притаился, откуда может напасть, как станет хитрить, путая след, и как будет защищаться. Охотничий промысел требует немалых знаний, храбрости и упорства.
Кочевники – вольнолюбивые дети природы – видели в этом занятии не только добычу трофеев. Казахское слово “саят” объёмно и многозначно. Оно сводит воедино три разных понятия: охоту, соревнование и отдых.
Таким, по сути, и был салбурын – массовая коллективная охота, которая устраивалась как торжественное мероприятие и сопровождалась праздничной атрибутикой. Салбурыном обычно руководили опытные беркутчи. В охоте принимали участие мергены (меткие стрелки), загонщики, владельцы борзых и всевозможные добровольные помощники.
А чтобы было веселее, к охотникам примыкали музыканты и певцы, сказители старинных преданий и люди, знающие толк в шутке. Ставили юрту на берегу речки в гористой местности, где вдоволь зверя и птицы, и развлекались, чередуя охотничьи вылазки весёлым отдыхом – с песнями, шутками и байками у костра.
Отправляясь на промысел, беркутчи облачали своих питомцев в специальное снаряжение. Когда желаемая добыча оказывалась на доступном расстоянии, один из них сдёргивал с головы своего орла колпачок и подбрасывал его в сторону удаляющейся жертвы. Остальные, уступив дорогу мчащемуся всаднику, ожидали момента, когда смогут показать собственное искусство.
Автор – Николай Бондарев. Больше снимков и рассказов – на его странице в Инстаграме: instagram.com/nickbondarev.
Мы проводили долгие часы в дороге, иногда останавливаясь около одиноких юрт, чтобы наш переводчик уточнил дорогу. Каждая такая юрта – совершенно отдельный, сюрреалистичный мир, из которого смотрят на тебя, а ты – на них. И все, что ты можешь – это улыбнуться, сделать фотографию и поехать дальше: дорогу подсказали, и экспедиция продолжается!
Дорогу нам иногда перебегали дикие лисы, мы видели верблюдов, стада лошадей и баранов (запах баранины преследовал повсюду!). Изредка попадались и коровы.
...Закаты в Монголии нельзя назвать красочными: солнечный диск просто заваливался за бескрайний горизонт этой волшебной страны, как будто падал с полки, сам того не ожидая. А я в это время ехал на полной скорости по разбитым грунтовкам и полям, в окнах мелькали пейзажи желтыми пятнами, дизельный двигатель свистел турбиной, яростно прокручивая колеса экспедиционной машины. В Mонголии есть какое-то трудно объяснимое ощущение свободы, пустоты и безграничности возможностей. Куда бы ты не свернул, везде будет одинаково хорошо и дико.
Семьи этнических казахов живут в отдалении от цивилизации – зато сохраняют традиции и обряды, которым не одна сотня лет. С первых секунд знакомства охотники производят незабываемое впечатление: красота костюмов (украшенных тщательно, со вниманием к деталям), послушные и умные лошади, беркуты и их хозяева посреди степи, которую обильно посыпает первым снегом… Такое ощущение, будто я перенёсся на несколько веков назад, в совершенно другой Мир.
Умение охотиться с беркутом передавалось от отца к сыну из поколения в поколение и было доступно не каждому. Возможно, это ещё одна причина того, почему охота с беркутом уходит в прошлое. И всё же, отношения птицы и человека особые, они строятся на равенстве. Хозяин не считает беркута своей собственностью. Через 10-12 лет беркутчи обязательно отпускает птицу на волю. У такой птицы будет даже больше шансов на выживание, ведь на “пенсию” он выходит прекрасным тренированным охотником.
Охота с беркутом – дело непростое. Даже для того, чтобы удержать эту птицу на руке, нужно приложить усилие: ведь её вес достигает 5-7 килограмм! К охоте привлекают именно самок, так как они крупнее и агрессивнее самцов. Настоящий беркутчи должен быть очень смелым. Ведь беркут – далеко не домашний питомец, а хищная птица.
Прежде чем приручить беркута, хозяин нередко страдает от его нападок. Хищная птица может серьёзно ранить человека. Обычно беркута берут из дикой природы, как только он начинает летать. Сначала учат сидеть на руке, затем – откликаться на зов хозяина.
В течение охотничьего сезона, который начинается в феврале и длится до начала лета, опытный беркутчи и птица в среднем могут поймать 50 или 60 лис, пару рысей и 5 волков. У беркута могут быть разные роли в охоте: он может как прикончить добычу, так и выгнать её из степи на ружейный выстрел. Два беркута способны справиться даже с оленем! Эти птицы редко терпят неудачу на охоте: у них чрезвычайно острое зрение и невероятно быстрый полет.
Во время охоты беркут может разглядеть зайца на расстоянии двух километров и преследовать жертву со скоростью более 300 км в час. Знаменитый нахмуренный взгляд птицы также появился неспроста: надбровные дуги защищают его от яркого света и пыли.
Сперва беркута приучают садиться на руку и на специальную подставку, которая станет его обычным местом. Когда орёл привыкнет к руке беркутчи, охотник подолгу ходит с ним пешком или выезжает верхом, чтобы птица привыкала оставаться спокойной при длительных выездах и пеших походах. Потом беркута заносят в дом, берут на многолюдные сборища, в гущу скота, на площадку, где резвятся дети. Постепенно птица привыкает к людям, к шуму, не пугается лая собак, криков скотины. Развитие подобных навыков – азбука дрессировки.
Следующий этап – специальная выучка. Беркута знакомят с различными сигналами связи, приучают возвращаться на зов хозяина, кружить над определённым местом, садиться по знаку в центр скопища людей или скота. Потом настает очередь приманки, с помощью которой учат захватывать добычу. Упорной тренировкой у беркута закрепляются охотничьи навыки, развивается сообразительность. Хотя орёл от природы и обладает достаточной мощью, без должной выучки на хищника попросту нападать не станет и постарается увильнуть от схватки.
Увлекшись дрессировкой, беркутчи не забывает и о другом немаловажном аспекте успехов своего питомца: он должен быть сильнее противника. И потому охотник внимательно следит за его физическим состоянием, контролирует вес, развитость ног и грудной клетки.
Одним из важных моментов является правильное время забора птенца. Если слишком рано взять его на обучение, он не будет понимать разницы между домашними и дикими животными и может напасть не на ту добычу.
Мастерство беркутчи – многогранное искусство, полное секретов. Но главные слагаемые, которые помогают человеку переломить гордость властителя небес, – это терпение, настойчивость, глубокое знание природы и, конечно же, опыт.
На охоту беркутчи выходят и поодиночке, и группой. Они прекрасно знают повадки любого степного животного, места его обитания и сезонной охоты, время появления приплода и особенности рациона. Идя по следу, охотник заранее предвидит, где зверь притаился, откуда может напасть, как станет хитрить, путая след, и как будет защищаться. Охотничий промысел требует немалых знаний, храбрости и упорства.
Кочевники – вольнолюбивые дети природы – видели в этом занятии не только добычу трофеев. Казахское слово “саят” объёмно и многозначно. Оно сводит воедино три разных понятия: охоту, соревнование и отдых.
Таким, по сути, и был салбурын – массовая коллективная охота, которая устраивалась как торжественное мероприятие и сопровождалась праздничной атрибутикой. Салбурыном обычно руководили опытные беркутчи. В охоте принимали участие мергены (меткие стрелки), загонщики, владельцы борзых и всевозможные добровольные помощники.
А чтобы было веселее, к охотникам примыкали музыканты и певцы, сказители старинных преданий и люди, знающие толк в шутке. Ставили юрту на берегу речки в гористой местности, где вдоволь зверя и птицы, и развлекались, чередуя охотничьи вылазки весёлым отдыхом – с песнями, шутками и байками у костра.
Отправляясь на промысел, беркутчи облачали своих питомцев в специальное снаряжение. Когда желаемая добыча оказывалась на доступном расстоянии, один из них сдёргивал с головы своего орла колпачок и подбрасывал его в сторону удаляющейся жертвы. Остальные, уступив дорогу мчащемуся всаднику, ожидали момента, когда смогут показать собственное искусство.
Автор – Николай Бондарев. Больше снимков и рассказов – на его странице в Инстаграме: instagram.com/nickbondarev.