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8 лет со дня аварии на Фукусиме: что происходит сейчас
После аварии на АЭС в Фукусиме в свои дома не вернулись 52 тысячи человек.
Анастасия Баринова
11 марта 2019 в 14:59
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Япония чтит память жертв аварии на АЭС «Фукусима-1». Церемония по всей стране началась с минуты молчания в 14:46 (8:46 по мск): именно в этот момент восемь лет назад у северо-восточного побережья произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на атомную станцию и стала причиной крупнейшей после Чернобыля ядерной катастрофы в истории.
Разрушения на трех из шести реакторов привели радиоактивному загрязнению воздуха, почвы и океана; больше всего пострадали префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима. Погибло почти 16 000 человек, около 3000 пропали без вести. До сих пор в эвакуации остается около 52 тысяч человек. Тем временем покинутые области облюбовали животные – в частности, кабаны.
В настоящее время на АЭС продолжаются ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется около 40 лет. Несмотря на то, что специалистам удалось закрыть поврежденные энергоблоки и ограничить масштабы загрязнения окружающей среды, угроза обострения ситуации сохраняется. Серьезную проблему представляет зараженная вода, собранная в зоне ЧП. Миллион литров хранится в контейнерах рядом с АЭС, но в случае нового землетрясения они могут быть повреждены, что приведет к новому витку экологического кризиса.
По последним планам, воду из Фукусимы после очистки собираются слить в океан: эти работы займут около двух лет. Против этой идеи категорически возражают рыбаки, которые и сейчас испытывают сильное падение спроса на рыбу.
Очистные мероприятия, демонтаж станции и полная дезактивация пострадавших районов потребует не менее 21,5 триллиона иен (192,5 миллиарда долларов), что составляет примерно 20% годового бюджета страны. Экологические экспертизы и исследования продолжаются.
Посмотрите на колледж в городе Кесеннума (префектура Мияги), который стал памятником трагедии. Он не восстановлен, но завалы частично расчищены – и вход для туристов открыт.
Посмотрите на затопленные руины Фукусимы.
Разрушения на трех из шести реакторов привели радиоактивному загрязнению воздуха, почвы и океана; больше всего пострадали префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима. Погибло почти 16 000 человек, около 3000 пропали без вести. До сих пор в эвакуации остается около 52 тысяч человек. Тем временем покинутые области облюбовали животные – в частности, кабаны.
В настоящее время на АЭС продолжаются ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется около 40 лет. Несмотря на то, что специалистам удалось закрыть поврежденные энергоблоки и ограничить масштабы загрязнения окружающей среды, угроза обострения ситуации сохраняется. Серьезную проблему представляет зараженная вода, собранная в зоне ЧП. Миллион литров хранится в контейнерах рядом с АЭС, но в случае нового землетрясения они могут быть повреждены, что приведет к новому витку экологического кризиса.
По последним планам, воду из Фукусимы после очистки собираются слить в океан: эти работы займут около двух лет. Против этой идеи категорически возражают рыбаки, которые и сейчас испытывают сильное падение спроса на рыбу.
Очистные мероприятия, демонтаж станции и полная дезактивация пострадавших районов потребует не менее 21,5 триллиона иен (192,5 миллиарда долларов), что составляет примерно 20% годового бюджета страны. Экологические экспертизы и исследования продолжаются.
Посмотрите на колледж в городе Кесеннума (префектура Мияги), который стал памятником трагедии. Он не восстановлен, но завалы частично расчищены – и вход для туристов открыт.
Посмотрите на затопленные руины Фукусимы.