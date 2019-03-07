Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • В Швейцарии представили самую дорогую банкноту Европы
    Несмотря на все возрастающую популярность электронных платежей, в Швейцарии по-прежнему уважают старые добрые наличные Фото: SNB
  • В Швейцарии представили самую дорогую банкноту Европы
    Фото: SNB
Жизнь планеты

В Швейцарии представили самую дорогую банкноту Европы

Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца — самую дорогую банкноту Европы и вторую по ценности в мире.
Интерфакс
7 марта 2019 в 13:03
Купюра выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон. Основная тема дизайна — коммуникация и язык. Банкнота поступит в обращение 13 марта 2019 года.

Решение SNB примечательно тем, что в мире наметилась тенденция к выводу из обращения особо крупных купюр, так как они активно используются в криминальном мире, а также на фоне роста популярности электронных платежей. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение прекратить печатать банкноты в 500 евро с апреля 2019 года.

Однако в силу культурных особенностей в Швейцарии наличные деньги по-прежнему в ходу, заявил заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюг.

Как показываю данные опроса ЦБ за 2017 год, порядка 70% всех платежей в Швейцарии осуществлялись за наличные. В стоимостном выражении показатель составляет около 45%. Порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года, причем в италоговорящем кантоне Тичино этот показатель достигает 60%.

Купюра в 1000 франков станет самой дорогой в Европе и второй в мире. Первое место удерживает купюра в 10 000 брунейских долларов.

Почитайте, как китайский турист привез в Норвегию 125 кг монет.


Обсудить
СМИ2
Как за нами следят через мобильники
Как за нами следят через мобильники
Тоже интересно
Самые странные места для жизни
Самые странные места для жизни
Фототур
Едем на ледяной Байкал вместе с Oris
Едем на ледяной Байкал вместе с Oris