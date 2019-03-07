В Швейцарии представили самую дорогую банкноту Европы
Решение SNB примечательно тем, что в мире наметилась тенденция к выводу из обращения особо крупных купюр, так как они активно используются в криминальном мире, а также на фоне роста популярности электронных платежей. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение прекратить печатать банкноты в 500 евро с апреля 2019 года.
Однако в силу культурных особенностей в Швейцарии наличные деньги по-прежнему в ходу, заявил заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюг.
Как показываю данные опроса ЦБ за 2017 год, порядка 70% всех платежей в Швейцарии осуществлялись за наличные. В стоимостном выражении показатель составляет около 45%. Порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года, причем в италоговорящем кантоне Тичино этот показатель достигает 60%.
Купюра в 1000 франков станет самой дорогой в Европе и второй в мире. Первое место удерживает купюра в 10 000 брунейских долларов.
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