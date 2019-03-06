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Символом Московского зоопарка снова станет манул
Возвращение легенды приурочено к 155-летнему юбилею зоопарка.
National Geographic Россия
6 марта 2019 в 14:13
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Об этом рассказала на пресс-конференции гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, им поступали тысячи писем и запросов [с просьбой вернуть манула как символ], и в результате было принято решение пойти навстречу посетителям. «В мае над нашим главным входом обратно восстановим, разместим манула», – приводит слова Акуловой «Интерфакс».
Манул являлся символом Московского зоопарка до 2014 года. Позже символ был изменён на абстрактное изображение пеликанов, белок, дельфинов и голубей.
Манул являлся символом Московского зоопарка до 2014 года. Позже символ был изменён на абстрактное изображение пеликанов, белок, дельфинов и голубей.
Также в рамках юбилейного года в Московском зоопарке ожидается серия нововведений для посетителей. В частности, будут запущены аудиогиды, экскурсии-променады, идут переговоры о создании стел из переработанного пластика.
Манул, обладатель самого густого меха среди кошачьих, обитает степных и полупустынных районах Передней, Средней и Центральной Азии и на юге Сибири. Один из наших самых любимых текстов посвящен как раз ему.